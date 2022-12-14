Во вторник в разных частях Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В двух ДТП пострадали пять человек
Первая авария произошла в 8.19 утра на четвертом километре дороги Курессааре – Сяэре на Сааремаа. Toyota Avensis, за рулем которого находился 55-летний мужчина, начал обгонять автомобиль Audi A6 Avant, которым управляла 50-летняя женщина. При совершении обгона Toyota столкнулась с ехавшим по полосе встречного движения автомобилем Saab 9-5, которым управлял 18-летний мужчина. Водитель Saab и ехавшая с ним 18-летняя женщина, а также водитель Toyota и ехавший с ним 54-летний мужчина были доставлены в больницу Курессааре, сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны.
Вторая авария произошла в 17.25 возле дома номер 4d по улице Рая в Таллинне, где 17-летний молодой человек вышел на пешеходный переход из-за припаркованных машин и был сбит автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.