ГАЛЕРЕЯ ⟩ В двух ДТП пострадали пять человек

Первая авария произошла в 8.19 утра на четвертом километре дороги Курессааре – Сяэре на Сааремаа. Toyota Avensis, за рулем которого находился 55-летний мужчина, начал обгонять автомобиль Audi A6 Avant, которым управляла 50-летняя женщина. При совершении обгона Toyota столкнулась с ехавшим по полосе встречного движения автомобилем Saab 9-5, которым управлял 18-летний мужчина. Водитель Saab и ехавшая с ним 18-летняя женщина, а также водитель Toyota и ехавший с ним 54-летний мужчина были доставлены в больницу Курессааре, сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны.