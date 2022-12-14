Рейтинг политических партий за неделю практически не изменился: занимающая лидирующую позицию Партия реформ по-прежнему сильно опережает расположившуюся на второй строчке Консервативную народную партии (EKRE). Замыкает тройку лидеров Центристская партия.
Рейтинги: популярность EKRE снова начала расти
Рейтинги: популярность EKRE снова начала расти
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 33 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 24,8 процента, а Центристскую партию 16,2 процента.
За неделю поддержка Партии реформ упала на 0,6%, число сторонников EKRE выросло на 0,8%, а показатели Центристской партии ухудшились на 0,5%.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (9,5 процента), «Отечество» (7,4 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,2 процента.
Всего коалиционные партии поддерживают 46,6 процента респондентов, а оппозиционные 41 процент.
Ключевые слова