Рейтинги: популярность EKRE снова начала расти

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 33 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 24,8 процента, а Центристскую партию 16,2 процента.

За неделю поддержка Партии реформ упала на 0,6%, число сторонников EKRE выросло на 0,8%, а показатели Центристской партии ухудшились на 0,5%.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (9,5 процента), «Отечество» (7,4 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,2 процента.