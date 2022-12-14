Вчера Министерство юстиции США объявило, что предъявит пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения по нескольким пунктам: в сговоре, контрабанде и нарушении экономических санкций. Один из подозреваемых, предположительно сотрудник ФСБ, был задержан Полицией безопасности (КаПо) в Эстонии.
КаПо задержала предполагаемого сотрудника ФСБ, подозревающегося в контрабанде военной техники в Россию
Из обнародованных сегодня документов следует, что обвинения будут предъявлены 44-летнему Евгению Гринину, 57-летнему Алексею Ипполитову, 52-летнему Борису Лившицу, 41-летней Светлане Скворцовой, 48-летнему Вадиму Конощенку, 35-летнему Алексею Брайману и 41-летнему Вадиму Ермоленко.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно покупали и экспортировали строго регламентированную электронику, которая также может быть использована для разработки, например, ядерного и гиперзвукового оружия и других военных приложений.
Обвиняемые были связаны с московскими компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые действуют по поручению российских спецслужб, закупая передовую электронику и испытательное оборудование для российских вооруженных сил.
Компании управляли разветвленной сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, в том числе в США. Эти компании использовались для сокрытия связи с российским правительством.
После начала войны на Украине США ввели санкции против «Серния Инжиниринг», «Сертал» и ряда других компаний, замешанных в схеме. Санкции также были введены отдельно в отношении нескольких лиц, участвовавших в схеме, в том числе Евгения Гринина.
Задержание на границе с Эстонией
Подозреваемый в работе на ФСБ Вадим Конощенок предположительно переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и военно-тактические боеприпасы.
Конощенок был задержан на границе с Эстонией в конце октября прошлого года, и среди его вещей было обнаружено 35 различных типов полупроводников и других электронных компонентов, а также тысячи 6,5-мм патронов американского производства, используемых в снайперском оружии.
В конце ноября прошлого года Конощенка вновь задержали на границе, на этот раз с примерно 20 коробками, в которых находились тысячи патронов американского производства. В сопроводительной документации говорилось, что в коробках должны быть автозапчасти. В связи с арестом Конощенка эстонские власти провели обыск на складе на имя сына Конощенка, а также обнаружили там боеприпасы.
Власти Эстонии задержали Конощенка по запросу США 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы, если их признают виновными.
КаПо сообщала в соцсетях, что сотрудничество с Федеральным бюро расследований в расследовании экономических санкций несет в себе четкий сигнал. «Санкции против Кремля за нападение на Украину серьезно воспринимаются обеими сторонами России – и на Востоке, и на Западе», – говорилось в сообщении.
Война России должна быть остановлена
Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд прокомментировал это дело, заявив, что Министерство юстиции и его международные партнеры не потерпят преступных схем, поддерживающих российскую войну.
Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что дело еще раз подтверждает, что Министерство юстиции готово перехватывать всех, кто поддерживает российскую войну и уклоняется от санкций.