КаПо задержала предполагаемого сотрудника ФСБ, подозревающегося в контрабанде военной техники в Россию

Из обнародованных сегодня документов следует, что обвинения будут предъявлены 44-летнему Евгению Гринину, 57-летнему Алексею Ипполитову, 52-летнему Борису Лившицу, 41-летней Светлане Скворцовой, 48-летнему Вадиму Конощенку, 35-летнему Алексею Брайману и 41-летнему Вадиму Ермоленко.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно покупали и экспортировали строго регламентированную электронику, которая также может быть использована для разработки, например, ядерного и гиперзвукового оружия и других военных приложений.

Обвиняемые были связаны с московскими компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые действуют по поручению российских спецслужб, закупая передовую электронику и испытательное оборудование для российских вооруженных сил.

Компании управляли разветвленной сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, в том числе в США. Эти компании использовались для сокрытия связи с российским правительством.

После начала войны на Украине США ввели санкции против «Серния Инжиниринг», «Сертал» и ряда других компаний, замешанных в схеме. Санкции также были введены отдельно в отношении нескольких лиц, участвовавших в схеме, в том числе Евгения Гринина.

Задержание на границе с Эстонией

Подозреваемый в работе на ФСБ Вадим Конощенок предположительно переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и военно-тактические боеприпасы.