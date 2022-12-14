На этой неделе в Мельбурне (Австралия) начался чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Первый прекрасный результат у эстонского пловца Даниэля Зайцева, который прошел в финал.
Даниэль Зайцев, вновь улучшивший рекорд Эстонии, прошел в финал ЧМ
Даниэль Зайцев, вновь улучшивший рекорд Эстонии, прошел в финал ЧМ
Даниэль Зайцев, показавший в полуфинале 50-метровки баттерфляем точно такое же время, как Илья Харун - 22,28, установил рекорд Эстонии. Но выяснять, кто из них лучше пришлось в дуэльном заплыве; эстонец победил в поединке представителя Канады и последним вышел в финал. Время Зайцева - 22,15, время его соперника - 22,28.
Финал соревнований пройдет сегодня, в 12.00 по эстонскому времени.
Помимо этого, Даниэль Зайцев участвовал в заплыве вольным стилем на 100 м и занял 29-е место (47,46).
Мария Романюк в женской стометровке не смогла пройти дальше – со временем 1:06,26 она заняла 25-е место. Для того, чтобы пройти в полуфинал, ей не хватило секунды.
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