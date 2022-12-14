Даниэль Зайцев, вновь улучшивший рекорд Эстонии, прошел в финал ЧМ

Даниэль Зайцев, показавший в полуфинале 50-метровки баттерфляем точно такое же время, как Илья Харун - 22,28, установил рекорд Эстонии. Но выяснять, кто из них лучше пришлось в дуэльном заплыве; эстонец победил в поединке представителя Канады и последним вышел в финал. Время Зайцева - 22,15, время его соперника - 22,28.

Финал соревнований пройдет сегодня, в 12.00 по эстонскому времени.

Помимо этого, Даниэль Зайцев участвовал в заплыве вольным стилем на 100 м и занял 29-е место (47,46).