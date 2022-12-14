Во вторник в Вильнюсе поступил анонимный звонок с угрозой взорвать здание посольства России, сообщил Департамент полиции.
Посольство РФ в Вильнюсе получило звонок с угрозой взрыва
Посольство РФ в Вильнюсе получило звонок с угрозой взрыва
По данным литовской полиции, во вторник, 13 декабря, в 12:23 работники посольства РФ, находящегося на ул. Героев Украины (Ukrainos Didvyrių) получили сообщение о том, что посольство будет взорвано. Когда это должно было произойти, не сообщалось.
Полиция проверила территорию посольства, подозрительных вещей не обнаружила.
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