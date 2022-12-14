С 17 по 18 декабря в таллиннском ледовом холле "Тондираба" пройдет чемпионат Эстонии по фигурному катанию. В этом году он посвящен 100-летию Олимпийского комитета Эстонии.
На чемпионате Эстонии выберут лучших фигуристов страны
На чемпионате Эстонии выберут лучших фигуристов страны
Спортсмены, вошедшие в тройку лучших на соревнованиях, получат 100 специально разработанных медалей чемпионата Эстонии ЭOK, которые вручит президент ЭOK Урмас Сырумаа.
В субботу пройдут соревнования в короткой программе, в воскресенье – произвольной, в данный момент действующие чемпионы Эстонии Нина Петрыкина и Александр Селевко.
На чемпионат заявлены:
Среди женщин: Елизавета Давыдова, Элина Гойдина, Сандра-Лийза Ермонок, Марталийс Куслап, Натали Лангербаур, Олеся Леонова, Герли Лийнамяэ, Марианне Муст, Эмили Луиза Ринне, Кристина Шкулета-Громова и Амалия Зеленяк.
Среди мужчин: Арлет Леванди, Егор Марченко, Александр Селевко и Михаил Селевко.