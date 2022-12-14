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На чемпионате Эстонии выберут лучших фигуристов страны

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На чемпионате Эстонии выберут лучших фигуристов страны
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Арлет Леванди.
Арлет Леванди. Фото: Eero Vabamägi

С 17 по 18 декабря в таллиннском ледовом холле "Тондираба" пройдет чемпионат Эстонии по фигурному катанию. В этом году он посвящен 100-летию Олимпийского комитета Эстонии.

Спортсмены, вошедшие в тройку лучших на соревнованиях, получат 100 специально разработанных медалей чемпионата Эстонии ЭOK, которые вручит президент ЭOK Урмас Сырумаа.

В субботу пройдут соревнования в короткой программе, в воскресенье – произвольной, в данный момент действующие чемпионы Эстонии Нина Петрыкина и Александр Селевко.

На чемпионат заявлены:

Среди женщин: Елизавета Давыдова, Элина Гойдина, Сандра-Лийза Ермонок, Марталийс Куслап, Натали Лангербаур, Олеся Леонова, Герли Лийнамяэ, Марианне Муст, Эмили Луиза Ринне, Кристина Шкулета-Громова и Амалия Зеленяк.

Среди мужчин: Арлет Леванди, Егор Марченко, Александр Селевко и Михаил Селевко.

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