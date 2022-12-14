Азбука жилищного кредитования: как перейти от мечты к покупке нового жилья?

Размер софинансирования зависит от состояния приобретаемой недвижимости, ее местоположения, ликвидности и кредитной истории потенциального заемщика. Средний уровень софинансирования составляет 25%–30%. Это объясняется тем, что люди хотят, чтобы сумма кредита была как можно меньше и чтобы они были в безопасности, даже если цены на недвижимость будут колебаться.

Что вы должны знать о получении кредита на покупку жилья?

Кредит на покупку жилья – это долгосрочный кредит, в среднем на 25 лет. Анне Пяргма рекомендует при получении кредита на покупку жилья с самого начала учитывать все возможные расходы: «Например, в новостройках в цену часто не входит внутренняя отделка и мебель. При получении кредита следует учитывать не только цену недвижимости, но и другие планируемые расходы». Помимо ежемесячных платежей, к стоимости покупки недвижимости добавляются и другие не менее важные расходы, такие как страхование, разовые сборы на оплату услуг нотариуса и государственные пошлины. Это, как правило, те детали, о которых меньше всего думают и на которые не откладывают деньги при планировании покупки недвижимости.

Также необходимо учитывать различные составляющие ежемесячного платежа по кредиту на покупку жилья. В Эстонии часть ежемесячных платежей по жилищному кредиту составляет ставка Euribor. Euribor – это общеевропейская базовая межбанковская ставка, устанавливаемая Европейским валютным институтом.