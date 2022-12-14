Покупка жилья – одно из самых важных финансовых решений, которые мы принимаем в своей жизни. Вот почему важно не бояться мечтать, знать, что вы хотите, и серьезно рассматривать свои возможности и способности, прежде чем принимать решение.
Азбука жилищного кредитования: как перейти от мечты к покупке нового жилья?
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма объясняет, что каждый должен знать о покупке жилья.
Когда покупать жилье?
Покупать жилье следует в том случае, если имеющееся становится слишком тесным или излишне просторным, если захотелось иметь террасу, если жилье не полностью ваше, местоположение не соответствует вашим изменившимся ожиданиям, этаж не подходит, а также по другим причинам. Поэтому первый шаг – найти подходящую для вас недвижимость. Хотя желание жить в самом новом и просторном доме может быть очень велико, Пяргма советует оставаться реалистом в своих ожиданиях.
«Это означает, что покупка нового жилья должна быть в первую очередь обусловлена потребностями, например, рождением ребенка, совместным переездом или другими важными факторами», – говорит она. Иногда имеет смысл купить недвижимость подешевле, но такую, которая все-таки улучшит качество жизни, что позволит сохранить возможность выплачивать ипотеку. Таким образом, можно сохранить часть денег в качестве буфера, а также позаботиться о чувстве безопасности, застраховав кредит или оформив страхование жизни.
Кредит на покупку жилья должен доставлять радость. Но это будет возможно, лишь если существующие кредиты и новый кредит, а также будущая замена автомобиля по лизингу будут легко вписываться в доходы.
Поэтому перед принятием решения стоит обсудить свои возможности с членами семьи, которым вы доверяете, и кредитным консультантом. Разговор с профессионалами даст вам лучшее представление о жилищном кредите и поможет продумать варианты, которые подходят именно вам. Профессионал обязательно задаст вам вопросы, о которых вы сами никогда бы не догадались.
Хорошим инструментом для начала работы является калькулятор жилищного кредита на сайте банка, который легко показывает максимальную сумму кредита и соответствующий ежемесячный платеж.
Вы можете с удивлением обнаружить, что калькулятор (читай: банк) готов выдать вам такую большую или, наоборот, такую маленькую сумму, а посмотрев на ежемесячные выплаты, вы поймете, что можно было бы ограничиться меньшей суммой, или позволить себе сумму побольше.
Что нужно учитывать при получении кредита?
Кредиты выдаются тем, у кого есть возможность погашения и регулярный доход. Кредит на покупку жилья можно взять самостоятельно или с созаемщиком. Созаемщиком обычно является член одного домохозяйства, например, когда супружеская пара, которая хочет купить дом, несет солидарную ответственность по кредиту. Например, 42% жилищных кредитов Swedbank выдается с созаемщиком. По словам Пяргма, при получении кредита на покупку жилья с созаемщиком необходимо рассмотреть ряд жизненно важных вопросов, касающихся совместного будущего: «Вам нужно подумать, как вы будете участвовать в софинансировании, как вы будете делить выплаты по кредиту в будущем и, конечно, как вы будете делить недвижимость. Если в кредите участвуют несколько человек, целесообразно заранее подумать о том, что произойдет, если, например, совместное проживание закончится».
Как правило, вы не можете купить жилье, если ваш кошелек пуст, поэтому вам необходимо иметь некоторый капитал, либо в виде наличных, либо в виде имеющейся собственности. При получении кредита на покупку жилья вы должны заплатить не менее 15% от цены сделки или недвижимости. Если вы берете кредит с гарантией KredEx, минимальный собственный взнос составляет 10%.
Размер софинансирования зависит от состояния приобретаемой недвижимости, ее местоположения, ликвидности и кредитной истории потенциального заемщика. Средний уровень софинансирования составляет 25%–30%. Это объясняется тем, что люди хотят, чтобы сумма кредита была как можно меньше и чтобы они были в безопасности, даже если цены на недвижимость будут колебаться.
Что вы должны знать о получении кредита на покупку жилья?
Кредит на покупку жилья – это долгосрочный кредит, в среднем на 25 лет. Анне Пяргма рекомендует при получении кредита на покупку жилья с самого начала учитывать все возможные расходы: «Например, в новостройках в цену часто не входит внутренняя отделка и мебель. При получении кредита следует учитывать не только цену недвижимости, но и другие планируемые расходы». Помимо ежемесячных платежей, к стоимости покупки недвижимости добавляются и другие не менее важные расходы, такие как страхование, разовые сборы на оплату услуг нотариуса и государственные пошлины. Это, как правило, те детали, о которых меньше всего думают и на которые не откладывают деньги при планировании покупки недвижимости.
Также необходимо учитывать различные составляющие ежемесячного платежа по кредиту на покупку жилья. В Эстонии часть ежемесячных платежей по жилищному кредиту составляет ставка Euribor. Euribor – это общеевропейская базовая межбанковская ставка, устанавливаемая Европейским валютным институтом.
Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к шестимесячной ставке Euribor, что означает, что каждые шесть месяцев процентная ставка пересчитывается. Поэтому возможность повышения Euribor следует учитывать при получении кредита, так как она напрямую связана с размером платежа по кредиту. Swedbank также предлагает альтернативный вариант в виде фиксированного аннуитетного графика для тех, кто хочет как можно меньше сюрпризов от изменения Euribor в течение всего срока кредита. Если сумма кредита такова, что позволяет избежать максимального срока погашения, такой график может понравиться заемщику. В этом случае ежемесячные платежи одинаковы на протяжении всего срока, а период погашения сокращается или удлиняется в зависимости от изменения ставки Euribor.
Зачем нужен кредит на покупку жилья?
Вы можете взять более одного жилищного кредита. Вы можете взять жилищный кредит на покупку жилья в городе, на покупку дома за городом или на строительство нового дома. Однако кредит жилищного капитала, который очень похож на жилищный кредит, также может быть использован для покупки дополнительной недвижимости в инвестиционных целях.
При получении нового кредита необходимо тщательно оценить свои доходы и имеющиеся активы, чтобы была уверенность в своей устойчивой платежеспособности. Кроме того, можно взять новый кредит для замены существующего жилья на новое.
«Таким образом, старое жилье можно использовать в качестве залога при оформлении кредита на покупку нового, и только потом продать старое. Или вы можете продать старое жилье раньше, а затем взять кредит на покупку нового», – объясняет Пяргма.
Для тех, кому нравится их нынешнее жилье, банк также предлагает возможность использовать кредит для реконструкции, модернизации, перестройки и повышения энергоэффективности жилья.
«Если вам не нужно покупать новое жилье, но пришло время обновить старое, мы предлагаем варианты и для этого», – говорит Пяргма.
В последние годы все большее распространение получили также утепление домов и замена систем отопления. Для этого вы можете обратиться в банк за кредитом на энергоэффективность жилья, который предназначен для расходов, направленных на экономию эксплуатационных расходов в будущем и способствующих достижению экологически чистых целей. Учитывая растущие цены на энергоносители, кредит на энергоэффективность жилья может стать разумным вариантом для многих людей, живущих в старых домах.
Как получить кредит?
Тот, кто хочет купить жилье и нуждается в дополнительных деньгах, должен заполнить ходатайство в онлайн-банке и отправить его. За подачу заявки плата не взимается, но кредитный специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня, чтобы проконсультировать вас по любым возникшим вопросам и дать обзор вариантов кредитования. До того как будет одобрена выдача кредита, речь пойдет о том, сколько денег заемщик зарабатывает (зарплата), сколько отложил (сбережения, вклады) и какие активы уже были приобретены. Разумеется, речь пойдет и о том, каким может быть бремя платежей в будущем.
Пяргма по своему опыту может сказать вам, что специалисты, работающие в банке, тщательно изучают финансовое положение людей.
«Может возникнуть вопрос, почему в банке задают так много личных вопросов. Цель этих углубленных вопросов в том, чтобы убедиться, что заявитель действительно сможет выполнить обязательства в будущем. Это чрезвычайно важно, как с точки зрения заемщика, так и с точки зрения банка», – подчеркнула она.