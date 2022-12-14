Известный французский велосипедист Вальтер Бенето был найден мертвым на острове Бали в Индонезии.
Известный в прошлом французский велосипедист найден мертвым на Бали
Известный в прошлом французский велосипедист найден мертвым на Бали
«Мы вынуждены с грустью сообщить, что наш бывший чемпион и друг Вальтер Бенето покинул нас в возрасте 50 лет. Искренние соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Вава», — написала Федерация велоспорта Франции в социальных сетях. Причина смерти мужчины пока неизвестна.
Хотя Бенето завершил карьеру 18 лет назад, он продолжал заниматься велоспортом. А именно, он работал менеджером по связям с общественностью в Total Direct Energie, бывшем работодателе Рейна Таарамяэ, и в велосипедной команде B&B Hotels-KTM.
За свою карьеру Бенето участвовал в семи гонках Тур де Франс, с 2000 по 2006 год. На последнем Тур де Франс в 2006 году на стартовом этапе он вошел в число семи лучших, лидировавших в гонке целых 177 км.