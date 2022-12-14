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Со дня жестокого убийства эстонских полицейских прошло 28 лет

Rus.Postimees
Со дня жестокого убийства эстонских полицейских прошло 28 лет
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Полицейские в Мяо.
Полицейские в Мяо. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Завтра, 15 декабря, исполняется 28 лет со дня перестрелки на перекрестке Мяо в Ярвамаа, в результате которой погибли двое полицейских, а третий был тяжело ранен.

В четверг у расположенного недалеко от кладбища Силлаотса монумента сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Полиции безопасности (КаПо) почтут память погибших при исполнении своих служебных обязанностей полицейских и пограничников.

Монумент был установлен в память о дорожных полицейских из Ярва Мареке Лемминге и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года в месте с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо остановили в Мяо для проверки документов и груза грузовик «Камаз». Грузовик вез похищенный накануне в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из кабины грузовика вышел Андрей Илюхин и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг скончался на месте, а Арго Киви – по дороге в больницу. Янек Челядинов был серьезно ранен, Вяйно Нейдо не пострадал. Всего в восстановившей независимость Эстонии при исполнении служебных обязанностей погибли 25 полицейских. 

На мемориальной церемонии, которая начнется завтра в 17:00, вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и гендиректор КаПо Арнольд Синисалу возложат венок к монументу, с речью выступит капеллан Департамента полиции и погранохраны Прийду Эллам. 

После этого в 18:00 в Церкви Святого Креста в Пайде состоится служба и поминальный концерт. Службу проведет главный капеллан Департамента полиции и погранохраны Валдо Луст, капелланы Прийду Эллам и Туули Раамат, а также пастор прихода Церкви Святого Креста в Пайде Андрес Чумаков. На концерте выступят Койт Тооме и Неле-Лийз Ваксоо вместе с Таллиннским полицейским оркестром. Дирижер –  Рийво Йыги. 

Концерт бесплатный и его могут послушать все желающие.

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