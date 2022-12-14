В среду утром в Таллинне продолжалась активная работа, чтобы очистить столичные улицы от снега.
Галерея ⟩ Смотрите, что происходит на улицах Таллинна
Смотрите, что происходит на улицах Таллинна
Транспортный департамент предупреждает, что сегодня утром все дороги в Эстонии заметены снегом, есть опасность гололедицы.
На шоссе государственного значения и основных магистралях между колеями лежит снег. На дорогах севера страны снега больше. Метеослужба установила, что на всех трассах также и гололедица. Второстепенные дороги преимущественно заметены снегом, однако убраны и проходимы.
Температура воздуха 3-9, местами 12 градусов мороза, но на побережье островов может быть около нуля. Местами снег и метель.