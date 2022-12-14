Галерея ⟩ Смотрите, что происходит на улицах Таллинна

Транспортный департамент предупреждает, что сегодня утром все дороги в Эстонии заметены снегом, есть опасность гололедицы.

На шоссе государственного значения и основных магистралях между колеями лежит снег. На дорогах севера страны снега больше. Метеослужба установила, что на всех трассах также и гололедица. Второстепенные дороги преимущественно заметены снегом, однако убраны и проходимы.