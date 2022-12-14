Ратас в Киеве: война должна завершиться поражением России

«Мы в первую очередь концентрируемся на Житомирской области, где строим детский сад в Овруче и восстанавливаем мост в г. Малин. Мы также направили в Житомир и в другие регионы 44 автобуса, чтобы помочь с восстановлением системы общественного транспорта», – сказал он.

В своем выступлении Ратас выразил от Эстонии поддержку Украине на пути вступления в Европейский союз. По его словам, получение статуса государства-кандидата Европейского союза – это большой шаг вперед, но лишь первый шаг на этом пути. Эстония готова поделиться своим опытом и помочь с процессом получения полноправного членства в будущем. Ратас также выразил поддержку стремлениям Украины вступить в НАТО.

В своем выступлении Ратас отметил, что парламенты Эстонии и Украины поддерживают хорошие отношения, которые только укрепились с началом войны.

«Разумеется, укрепились не только связи между политиками. В первую очередь мы говорим об отношениях между живущими в наших странах людьми. Эстония стала домом для 60 000 украинцев, вынужденных бежать из своей страны из-за агрессии России. В результате население Эстонии увеличилось на пять процентов по сравнению с предыдущим годом, – сказал Ратас и добавил, что жители Эстонии тепло приняли украинцев и поддерживают их. – Один из наиболее ярких примеров солидарности – тот факт, что более 80 % предоставленной Эстонией гуманитарной помощи пожертвовали частные лица, предприятия и недоходные объединения».

Ратас сказал, что 24 февраля 2023 года Эстония отметит 105 лет со дня обретения независимости. В этот же день исполнится год с начала брутальной агрессии России в Украине. «Я желаю, чтобы к этому дню последний российский солдат покинул пределы признанной на международном уровне территории Украины. Даже если это желание чрезмерно оптимистично, одно ясно – Россия проиграет в этой войне, а Украина в ней победит, чтобы народ Украины в дальнейшем смог свободно определять свое будущее, а Эстония и Украина вместе смогли входить в число демократических Евро-Атлантических государств», – сообщил он в своем выступлении.

Сегодня утром Ратас встретился со спикером парламента Украины Русланом Стефанчуком и вице-спикером Александром Корниенко.