Овечкин забросил восьмисотую шайбу в карьере

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Овечкин забросил три, включая восьмисотую, шайбы в карьере. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801). Также на счету Овечкина одна передача, всего за матч он набрал четыре очка (три шайбы + одна передача).

Ранее Овечкин установил новый рекорд по гостевым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сделав дубль на выезде против «Ванкувер Кэнакс». Столичный коллектив обыграл соперников со счетом 5:1. Предыдущий рекорд по гостевым шайбам принадлежал Уэйну Гретцки (402). Форвард из России забросил две шайбы на 6-й и 12-й минутах. Также за «Вашингтон» отличились Джон Карлсон, Энтони Манта и Мартин Фегервари. Ответную шайбу забросил Нильс Хегландер.