Стали известны имена эстонских художников, которые с 2023 по 2025 год будут получать зарплату от государства

Из 72 претендентов на зарплату художника комиссия Союза художников Эстонии выбрала десять наиболее достойных. В этот раз ими стали Дарья Пополитова, Сандра Косоротова, Арт Алльмяги, Пеэтер Лауритс, Криста Мёльдер, Терье Оявер, Лаура Пыльд, Таави Суйсалу, Айри Трийсберг и Кристина Хлек.

Размер месячной зарплаты в 2023 году составит 1760 евро. Зарплату выдает Союз художников Эстонии в сотрудничестве с Министерством культуры.

Срок окончания заявок на период 2023-2025 годов наступил 31 октября 2022 года. На зарплату от государства могут претендовать профессиональные свободные художники, кураторы, искусствоведы и критики, желающие полностью посвятить себя художественной деятельности в ближайшие три года.

Союз художников Эстонии заключает договор с победителями конкурса в соответствии с Законом о трудовых договорах. Наемный работник обязуется предоставлять Союзу художников документацию (в свободной форме) результатов своей художественной деятельности каждый год в течение срока действия договора. Размер заработной платы составляет 1,1-кратный размер минимальной заработной платы работника культуры (в 2023 году минимальный размер зарплаты работника культуры увеличится до 1600 евро в месяц – прим.ред.).