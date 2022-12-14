Союз художников Эстонии определил 10 деятелей искусства, которые с 2023 по 2025 год будут получать зарплату художника.
Стали известны имена эстонских художников, которые с 2023 по 2025 год будут получать зарплату от государства
Из 72 претендентов на зарплату художника комиссия Союза художников Эстонии выбрала десять наиболее достойных. В этот раз ими стали Дарья Пополитова, Сандра Косоротова, Арт Алльмяги, Пеэтер Лауритс, Криста Мёльдер, Терье Оявер, Лаура Пыльд, Таави Суйсалу, Айри Трийсберг и Кристина Хлек.
Размер месячной зарплаты в 2023 году составит 1760 евро. Зарплату выдает Союз художников Эстонии в сотрудничестве с Министерством культуры.
Срок окончания заявок на период 2023-2025 годов наступил 31 октября 2022 года. На зарплату от государства могут претендовать профессиональные свободные художники, кураторы, искусствоведы и критики, желающие полностью посвятить себя художественной деятельности в ближайшие три года.
Союз художников Эстонии заключает договор с победителями конкурса в соответствии с Законом о трудовых договорах. Наемный работник обязуется предоставлять Союзу художников документацию (в свободной форме) результатов своей художественной деятельности каждый год в течение срока действия договора. Размер заработной платы составляет 1,1-кратный размер минимальной заработной платы работника культуры (в 2023 году минимальный размер зарплаты работника культуры увеличится до 1600 евро в месяц – прим.ред.).
Получатели зарплаты художника с 2016 года:
- 2016-2018: Кайдо Оле, Ану Вахтра, Марк Райдпере, Марге Монко, Крис Лемсалу
- 2017-2019: Денеш Фаркаш, Kiwa, Фло Казеару, Яанус Самма
- 2018-2020: Эдит Карлсон, Таня Муравская, Тынис Саадоя
- 2019-2021: Ясс Казелаан, Юри Каск, Марко Мяэтамм, Кярт Оявеэ, Лаура Пылд
- 2020-2022: Мерике Эстна, Раул Келлер, Карел Коплиметс, Пауль Куймет, Кристина Норман
- 2021-2023: Эйке Эплик, Андрес Хярм, Тийна Сарапу, Евгений Золотко, Сигрид Вийр
- 2022-2024: Эдит Карлсон, Кристи Конги, Кадри Мялк, Ханно Соанс, Яан Тоомик.