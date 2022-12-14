По словам руководителя группы спасения и пограничного контроля на море Пярнуского отделения полиции Янека Пинты, из-за изменчивых погодных условий ледовые условия в Пярнуском заливе нестабильные и выход на лед может быть опасным.
Полиция советует не выходить на лед Пярнуского залива
«Большое количество снега создает у людей чувство, что море обледенело, но это чувство обманчивое. На одном берегу лед может казаться достаточно толстым, а на другом берегу лед может быть очень хрупким. Ледовая разведка полиции показала, что изменчивая погода и сильный снегопад не дали морскому льду, так сказать, созреть. Поэтому лед в Пярнуском заливе местами очень хрупкий и мы не советуем выходить на лед. В ближайшие дни может также наступить оттепель и это усложнит условия», – сказал Пинта.
«Морские патрули полиции ежедневно оценивают условия, и мы обязательно сообщим, когда лед достигнет достаточной толщины для безопасного выхода на лед», – добавил Пинта.
По словам Пинты, перед выходом на лед всегда необходимо быть в курсе погодных условий, сообщить близким куда и на какое время вы уходите, а также взять с собой заряженный телефон в водонепроницаемом пакете, чтобы при необходимости можно было вызвать помощь.
Ледовые условия можно отслеживать на ледовой карте на веб-сайте www.emhi.ee.