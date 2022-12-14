Последние данные оперативной статистики рынка труда Департамента статистики показывают, что в конце ноября в Эстонии было больше действующих трудовых отношений, чем в октябре. Однако за последний месяц число трудовых отношений сильно сократилось в обрабатывающей промышленности, особенно в деревообрабатывающем и мебельном производстве.
Ситуация вызывает беспокойство: за год в обрабатывающей промышленности исчезло более 1500 рабочих мест
«Хотя в ноябре действующих трудовых отношений было больше, чем в октябре, глядя на сферы деятельности, картина неоднозначная – есть как рост, так и падение», – заявила специалист по данным Департамента статистики Кадри Рооталу.
Сокращение числа трудовых отношений выросло в сферах производства и строительства. «Если в строительстве это ежегодный сезонный спад, то в обрабатывающей промышленности это не всегда так. Рассмотрев сектор внимательно, можно увидеть, что за последний месяц количество трудовых отношений больше всего сократилось в деревообработке и производстве мебели», – отметила Рооталу.
В то время как число трудовых отношений в деревообработке начало сокращаться летом, в мебельном производстве небольшой спад наблюдается уже с весны. По сравнению с ноябрем прошлого года в сфере производства мебели и деревообработки исчезло более 1500 рабочих мест.
«В то же время нельзя сказать, что страдает вся обрабатывающая промышленность – например, по сравнению с прошлым годом, в сфере производства компьютеров, электроники и оптического оборудования действующих трудовых отношений стало на 650 больше», – добавила Рооталу. По ее словам, относительно хорошо обстоят дела и в сфере образования, информации и связи, торговли.
Что касается причин увольнения, то людей, увольняющихся с работы по собственному желанию или по соглашению обоих сторон стало меньше. В то же время увеличилось количество сокращений. «Больше всего сокращений в обрабатывающей промышленности. Однако общее количество сокращений по-прежнему в два раза меньше, чем весной 2020 года, когда действовало чрезвычайное положение», – пояснила Рооталу.