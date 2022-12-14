«В туалет – со справкой от врача»: родителей возмутили странные школьные правила

Нередко в уставе учебных заведений встречаются спорные и неоднозначные правила, но обычно этому есть хоть какое-то логическое объяснение. Но как бы вы отнеслись к сообщению от учителя, в котором говорилось бы, что отныне посещение туалета в школе во время уроков будет возможно только со справкой от врача или запиской от родителя?