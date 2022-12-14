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«В туалет – со справкой от врача»: родителей возмутили странные школьные правила

Дмитрий Рая
«В туалет – со справкой от врача»: родителей возмутили странные школьные правила
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Туалет иллюстративный.
Туалет иллюстративный. Фото: Made Laas

Нередко в уставе учебных заведений встречаются спорные и неоднозначные правила, но обычно этому есть хоть какое-то логическое объяснение. Но как бы вы отнеслись к сообщению от учителя, в котором говорилось бы, что отныне посещение туалета в школе во время уроков будет возможно только со справкой от врача или запиской от родителя?

«Недавно поснимали ручки с окон, запретили ходить по школе в капюшонах. А теперь еще и это странное правило», – выразил свое негодование один из родителей, а также добавил, что это уже больше напоминает какой-то интернат для малолетних уголовников, чем школу.

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