В марте 2022 года на сайте народных инициатив было опубликовано открытое обращение по защите лесов близ населенных пунктов. За день оно получило тысячу подписей. Инициатива собрала в итоге 3769 подписей частных лиц и заручилась поддержкой сорока организаций. 25 апреля 2022 года петиция была передана в Рийгикогу. Комиссия по окружающей среде взяла обращение в производство, чтобы выработать по нему свою позицию.
Мнение ⟩ Почему власть упорно игнорирует народную инициативу?
Первое обсуждение инициативы прошло в комиссии 14 июня. На заседании, длившемся час, инициаторы петиции ознакомили собравшихся с основными пунктами обращения. Чиновники Министерства окружающей среды и тогдашний руководитель центра управления лесами (RMK) Айгар Каллас дали свою оценку, коротко высказались и несколько членов комиссии. Обсуждения по существу в тот день так и не последовало. Его пообещали провести осенью.
Летом сменились министр окружающей среды и председатель парламентской комиссии по окружающей среде. Йоко Алендер (Партия реформ) сменил на этом посту Андрес Метсоя (партия «Отечество»). Новое заседание комиссии прошло 18 октября в закрытом режиме.
Теперь на странице народных инициатив есть запись, что рассмотрение петиции окончено и по ней принято следующее решение: «Устранить обозначенную в петиции проблему иным способом». С момента представления петиции прошло семь месяцев, а комиссия так и не рассмотрела ее по существу. Согласно информации от 18 октября, эта тема будет обсуждаться и в дальнейшем. А по данным от 28 ноября, проблема будет решаться при рассмотрении законопроекта об изменении Закона о лесе, Закона о планировании и законопроекта программы развития лесоводства в период 2021–2030 годов. Сложно воспринимать эти ответы всерьез. Перенос принятия решения о вырубке лесов вблизи населенных пунктов как раз и позволяет вырубать сейчас эти леса!
Законопроект об изменении Закона о лесе и Закона о планировании подан в правительство 1 декабря, но в нынешнем виде он позволяет обойти проблемные места, обозначенные в петиции, и не решает поднятую в ней проблему. Наоборот, законопроект наступает на демократию в делопроизводстве и ограничивает права граждан.
Центр управления государственными лесами (RMK) продолжает восстановительную вырубку государственных лесов вблизи населенных пунктов по всей Эстонии. Если же местные активисты теряют бдительность, деревья вырубаются даже в тех местах, которые сам же RMK обещал не трогать. Такая ситуация сейчас сложилась в Нарва-Йыэсуу.
До начала ноября комиссия по окружающей среде игнорировала проблему, поднятую в петиции. После того как 5 ноября в Пярну прошел информационный день по вопросам лесоводства, председатель комиссии сказал: «До сих пор не решен вопрос, как компенсировать ограничения на вырубку в частных лесах, ставших общественными. Созданием жизненной среды для людей должно заниматься местное самоуправление. А имущество владельцев – это дело владельцев. Задача государства – найти здесь решение, устраивающее обе стороны и при необходимости выплатить компенсации».
В петиции заявлено о необходимости защитить от вырубки государственные леса, растущие в черте или вблизи самоуправлений. Она не касается частных лесов. А владельцем находящейся в общем пользовании земли является народ Эстонии.
Создается впечатление, что председатель комиссии сознательно игнорирует требования, обозначенные в петиции. Ни с чем не связано и его заявление о пособиях, выплачиваемых владельцам частных лесов, или о защите интересов по компенсациям. Назначение компенсаций владельцам частных лесов – это отдельная тема, она никак не связана с вопросом о лесах на государственных землях или в районах повышенного общественного интереса. То, что председатель комиссии решает отклонить петицию, указывает на предвзятую защиту чьих-то интересов и уход от ответственности. Пояснение, которым ограничился председатель комиссии Метсоя после закрытого заседания, противоречит обещаниям, которые были даны летом.
Люди, поставившие свои подписи под петицией, искренне не понимают, какая польза от парламента, если комиссия не занимается существом вопроса. Петицию, получившую такую широкую поддержку, нельзя оставлять без внимания. Отсутствие политической воли не является правовым основанием для препятствия народной инициативе и тем более для ее прекращения.
Мы считаем, что председатель парламентской комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя препятствует демократическому процессу и разрушает мост между народом и Рийгикогу.