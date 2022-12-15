Мнение ⟩ Почему власть упорно игнорирует народную инициативу?

Центр управления государственными лесами (RMK) продолжает восстановительную вырубку государственных лесов вблизи населенных пунктов по всей Эстонии. Если же местные активисты теряют бдительность, деревья вырубаются даже в тех местах, которые сам же RMK обещал не трогать. Такая ситуация сейчас сложилась в Нарва-Йыэсуу.

До начала ноября комиссия по окружающей среде игнорировала проблему, поднятую в петиции. После того как 5 ноября в Пярну прошел информационный день по вопросам лесоводства, председатель комиссии сказал: «До сих пор не решен вопрос, как компенсировать ограничения на вырубку в частных лесах, ставших общественными. Созданием жизненной среды для людей должно заниматься местное самоуправление. А имущество владельцев – это дело владельцев. Задача государства – найти здесь решение, устраивающее обе стороны и при необходимости выплатить компенсации».

В петиции заявлено о необходимости защитить от вырубки государственные леса, растущие в черте или вблизи самоуправлений. Она не касается частных лесов. А владельцем находящейся в общем пользовании земли является народ Эстонии.

Создается впечатление, что председатель комиссии сознательно игнорирует требования, обозначенные в петиции. Ни с чем не связано и его заявление о пособиях, выплачиваемых владельцам частных лесов, или о защите интересов по компенсациям. Назначение компенсаций владельцам частных лесов – это отдельная тема, она никак не связана с вопросом о лесах на государственных землях или в районах повышенного общественного интереса. То, что председатель комиссии решает отклонить петицию, указывает на предвзятую защиту чьих-то интересов и уход от ответственности. Пояснение, которым ограничился председатель комиссии Метсоя после закрытого заседания, противоречит обещаниям, которые были даны летом.

Люди, поставившие свои подписи под петицией, искренне не понимают, какая польза от парламента, если комиссия не занимается существом вопроса. Петицию, получившую такую широкую поддержку, нельзя оставлять без внимания. Отсутствие политической воли не является правовым основанием для препятствия народной инициативе и тем более для ее прекращения.