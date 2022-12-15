Кремль готовит Россию к новым страшным решениям, связанным с войной Путина в Украине. Rus.Postimees фиксирует тревожные моменты, указывающие на это, и вместе с экспертами пытается понять, чего ждать уже в ближайшее время.
Зимняя кампания ⟩ Ближайшие планы Путина – всех на алтарь войны
Мобилизация глазами медиков
После заявлений Путина и Минобороны РФ о завершении мобилизации режим отлавливания мужчин в России для отправки на фронт, конечно, не закончился. Источники Rus.Postimees в медицинских кругах Санкт-Петербурга ясно дали понять, что сейчас в России идет активная подготовка ко «второй волне» мобилизации резервистов в армию. Медикам, которые сотрудничают с врачебными комиссиями в военкоматах города, предписано не покидать регион после новогодних праздников.
«Было сообщено, что после 20 января будет новая волна мобилизации. Коллеги, кто работает в государственных больницах, уже стали невыездными. Им это официально объявили. При этом работа медкомиссий сугубо формальная. На здоровье мобилизованных на самом деле никто не обращает внимания», – рассказал наш источник в сфере здравоохранения северной столицы РФ.
В профессиональной медицинской среде также активно обсуждается возможное ограничение на выезд из страны и для медиков, которые формально не связаны с государственными органами.
Одновременно с этим стало известно, что практика игнорирования реального состояния здоровья резервистов ради отправки в войска легализована уже официально. Главное военно-медицинское управление Минобороны запретило проводить военно-врачебную комиссию (ВВК) для уже мобилизованных.
Врачи отказывают попавшим в руки военных взрослым мужчинам с заболеваниями в законном требовании перепроверить их годность к службе. Копию отказа со ссылкой на предписание военных медиков опубликовал правозащитник Павел Чиков. «ВВК для изменения категории годности, уточнения ее более не проводятся. Теперь командиры могут привлекать мобилизованных к исполнению обязанностей, не соответствующих их состоянию здоровья», – уточнил юрист.
На этом фоне не стоит забывать о том, что Путин неожиданно предписал Минобороны и Минцифры до 30 декабря 2022 года собрать все сведения о военнообязанных в РФ в цифровом виде.
Внезапное заземление авиации
В то же время фанаты авиации засекли многократные полеты формально гражданских российских самолетов в Китай. По данным СМИ, крупные лайнеры занимались в ноябре переброской военной амуниции несмотря на то, что первые 300 тысяч мобилизованных ранее уже получили необходимое для зимы обеспечение.
«Кто в курсе – что такого планируется после 10 января, если членов летных и кабинных экипажей разных авиакомпаний массово предупредили об отправке в длительные внеплановые отпуска?» – задался вопросом в своем Facebook известный летчик-испытатель Герой России Александр Гарнаев. Человек, который лично испытывал множество военной авиатехники еще в СССР, ранее предлагал себя в качестве переговорщика в освобождении пленных летчиков. Часть коллег Гарнаева отмечает, что практика отправки гражданских летчиков в длительные отпуска началась ранее и связана с тем, что в условиях санкций российский авиационный флот гражданской авиации целиком является аварийным. Дело в том, что Россия лишена возможности получать как запчасти к самолетам, так и необходимое программное обеспечение.
Можно ли ожидать полного закрытия неба над Россией? «Мы знаем, что отдельные пилоты гражданской авиации – военные летчики. Многие закончили службу в ВС РФ и потом стали гражданскими пилотами. Делает ли это их боеспособными? Нет. Чтобы летать как истребители или бомбардировщики, а также на вертолетах, нужна переподготовка. Не с нулевого уровня, но все равно это вопрос не дней и даже не недель», – снимает остроту момента с заземлением летчиков авиационный эксперт Андрей Меньшенин. Признаков подготовки к закрытию неба над Россией для гражданской авиации не только в приграничных с Украиной районах наш собеседник пока не видит.
«Запрет на полеты гражданской авиации – это про военное положение. Даже если возникнет такая необходимость, небо не будет одномоментно закрыто во всей стране. В теории такие запреты возможны в регионах, которые граничат со странами НАТО. Петербург, Мурманск, Карелия. Но пока таких признаков там нет. Это будет сделано, если есть военная необходимость. Никто не будет оглядываться ни на интересы компаний, ни на безопасность полетов. Сделают, чтобы у военных на экранах меньше лишних точек было, по которым они будут фигарить», – объяснил наш собеседник.
Полиция – на полигонах, а военных все больше
Еще одним неприятным для россиян нововведением начала зимы стал запрет на выезд из Ленинградской области для сотрудников органов МВД. Там работают более 900 тысяч человек.
До сих пор военизированные подразделения полиции, которые Кремль всегда активно применял в боевых действиях, например в той же Чечне (напомним, что многие военные преступления были связаны с действиями тех или иных региональных отрядов ОМОН), не привлекались к участию в боевых действиях на территории Украины.
«Военнослужащим специального полка полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти запретили выезжать за территорию региона, их стали постоянно вывозить на полигоны, где проводятся учебные стрельбы, – рассказал Rus. Postimees со ссылкой на свои источники в правительстве города независимый петербургский журналист Сергей Ковальченко. – Раньше их тренировали разгонять демонстрации при помощи дубинок и щитов, теперь учат стрелять. Это значит, что российская сторона испытывает хронический недостаток пехоты и российским военным властям придется или возобновить мобилизацию, или бросить в бой полицейские части».
По мнению собеседника Rus.Postimees, уже сегодня очевидно, что полицию отправят на фронт в последнюю очередь, так как она нужна на местах, поэтому в ближайшее время можно ожидать новой волны призыва российских мужчин в армию».
Интересный бюджет на 2023 год
Независимые экономисты призывают не забывать и про структуру российского бюджета, где уже на ближайшие три года запланировано резкое увеличение военных расходов. Только на обустройство военных городков в 2023 году будет направлено вдвое больше от прежних планов – 86 млрд рублей (1,3 млрд евро), в 2024 году – 1,6 млрд евро и еще столько же в 2025 году. Власти РФ резко увеличивают финансирование военных госпиталей.
На 2023 и 2024 годы добавили сразу по 5 млрд рублей (75 млн евро) и еще плюс 60 млн евро на военную медицину в 2025 году. Общий объем трат на армию в 2023 году в России достигнет 5 трлн рублей (75 млрд евро), это больше показателей 2022 года сразу на 4,5 млрд евро. При этом ранее Путин увеличил официальную численность армии почти на 140 000 человек – до 2,4 млн военнослужащих в 2023 году. В ближайшие три года также будет активно расширяться штат сотрудников МВД.
Незримый «белорусский фронт»
На этом фоне продолжается активное военное взаимодействие Москвы и Минска. На фоне регулярных визитов российских военных, в том числе генералитета ВС РФ в Беларусь, Александр Лукашенко прекратил свои регулярные заверения в том, что бе лорусские военные не получат приказа воевать в Украине. 26 ноября внезапно скончался активный противник роста российского влияния в Беларуси 64-летний министр иностранных дел Владимир Макей.
«Внезапная смерть Макея – очень плохое событие не только для Беларуси, но для всей Европы. Макей мог стать президентом РБ после Лукашенко, масштаб личности это позволял. Макей поддерживал связи Беларуси с Европой и признавался Европой как партнер по диалогу в самых тяжелых обстоятельствах. Макей помог Беларуси избежать части санкций. При нем поглощение Беларуси Россией было невозможно. Макей был категорическим противником участия Вооруженных сил РБ в боевых действиях против Украины. Макей пользовался авторитетом у военных. Его опасались в КГБ. Беларусь стоит на пороге очень драматических событий. Скорее всего, не только Беларусь», – считает российский оппозиционер Лев Шлосберг.
Бывший белорусский дипломат, оппозиционер Павел Латушко, хоть и сбивает пафос с масштаба Макея, напоминая о его соучастии в репрессиях, но признает, что бывший глава МИД страны действительно был человеком весьма информированным. Именно с территории Беларуси была предпринята первая попытка штурма Киева после вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля.
Перегруппировка всего
Впрочем, руководитель аналитической группы Conflict Intelligence Team, которая отслеживает перемещения российских войск, Руслан Левиев, в разговоре с Rus.Postimees выразил твердую уверенность в том, что вышеперечисленные факторы не являются свидетельством подготовки какого-либо нового броска на Киев.
«Подготовки ВС РФ к новому броску на Киев мы пока не видим. Мы видим, что в Беларуси происходит подготовка мобилизованных на полигонах. Танки везут не в Беларусь сейчас, а, наоборот, из Беларуси в РФ. Попытку броска на Киев на одних КАМАЗах я себе представить не могу». – говорит Левиев.
Кроме того, напоминает независимый эксперт, из Беларуси в последнее время вывозились ракеты для комплексов С-300: «Если вы готовите сухопутную наземную операцию, вам нужны комплексы ПВО, чтобы прикрывать с воздуха наступающие колонны».
Пока стратегия России заключается в максимальном затягивании конфликта. Это выгодно РФ для накопления сил, для сбора большего количества мобилизованных и большего производства и закупок боеприпасов. Параллельно идет ракетное давление на энергосистему Украины. Люди замерзают. Новые потоки беженцев. Новое давление на ЕС. «Мы не ждем активизации боев в январе, но вторая волна мобилизации неминуемо будет. Скорее всего, во второй половине января. Мобилизация будет бесконечной, пока идет война, – уверен Руслан Левиев.