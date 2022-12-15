Зимняя кампания ⟩ Ближайшие планы Путина – всех на алтарь войны

На этом фоне не стоит забывать о том, что Путин неожиданно предписал Минобороны и Минцифры до 30 декабря 2022 года собрать все сведения о военнообязанных в РФ в цифровом виде.

Внезапное заземление авиации

В то же время фанаты авиации засекли многократные полеты формально гражданских российских самолетов в Китай. По данным СМИ, крупные лайнеры занимались в ноябре переброской военной амуниции несмотря на то, что первые 300 тысяч мобилизованных ранее уже получили необходимое для зимы обеспечение.

«Кто в курсе – что такого планируется после 10 января, если членов летных и кабинных экипажей разных авиакомпаний массово предупредили об отправке в длительные внеплановые отпуска?» – задался вопросом в своем Facebook известный летчик-испытатель Герой России Александр Гарнаев. Человек, который лично испытывал множество военной авиатехники еще в СССР, ранее предлагал себя в качестве переговорщика в освобождении пленных летчиков. Часть коллег Гарнаева отмечает, что практика отправки гражданских летчиков в длительные отпуска началась ранее и связана с тем, что в условиях санкций российский авиационный флот гражданской авиации целиком является аварийным. Дело в том, что Россия лишена возможности получать как запчасти к самолетам, так и необходимое программное обеспечение.