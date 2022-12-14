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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Стрижка за девять евро – не взятка: суд оправдал бывшего вице-мэра Тарту

rus.postimees.ee
Стрижка за девять евро – не взятка: суд оправдал бывшего вице-мэра Тарту
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Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В среду Тартуский уездный суд оправдал бывшего вице-мэра Тарту Каяра Лембера, которого обвиняли в нарушении ограничения деятельности и получении взятки.

Дело по сути касалось двух эпизодов: зачистки территории вокруг авиаангаров в Раади и бесплатной стрижки. Суд установил, что Лембер не нарушил ограничения на операции в случае проведения работ по техническому обслуживанию вокруг авиаангаров на улице Роози. Если говорить о бесплатной стрижке, которую ему сделали в парикмахерской Tuuli Tiro 15 декабря 2015 года и стоимость которой обычно составляет девять евро, то она не являлась взяткой.

Каяр Лембер сказал после заседания, что он должен сначала ознакомиться с решением суда. «Если вспомнить, что процесс начался, когда моя дочь пошла в первый класс, а сейчас она в девятом классе, то это абсурд», – сказал Лембер.

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