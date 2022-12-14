ГАЛЕРЕЯ ⟩ Стрижка за девять евро – не взятка: суд оправдал бывшего вице-мэра Тарту

Дело по сути касалось двух эпизодов: зачистки территории вокруг авиаангаров в Раади и бесплатной стрижки. Суд установил, что Лембер не нарушил ограничения на операции в случае проведения работ по техническому обслуживанию вокруг авиаангаров на улице Роози. Если говорить о бесплатной стрижке, которую ему сделали в парикмахерской Tuuli Tiro 15 декабря 2015 года и стоимость которой обычно составляет девять евро, то она не являлась взяткой.