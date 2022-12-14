Студия Postimees ⟩ Украинские предприниматели в Эстонии: россияне подходили к нам и извинялись за свою власть

– И.С. Да, было два разных направления. Мирослав занимался ресторанным бизнесом. У меня было так называемый развивающий центр для детей и взрослых, где мы предоставляли обучение 11 иностранным языкам. И плюс еще мы занимались детьми, которые имели проблемы в развитии. И я очень благодарна моим коллегам, если вдруг они меня видят, слышат, спасибо им огромное. Потому что в 2014 году, будем так говорить, мы не уехали сразу, когда Северодонецк был оккупирован. Мы остались, продолжали обучение. И тогда к нам приходили люди, просто чтобы отвлечься от той внешней ситуации, которая была.

И когда в сентябре месяце мы провели День открытых дверей, родители и дети плакали, говорили: спасибо вам огромное, потому что мы, придя в стены вашего заведения, в стены школы, забывали о звуках выстрелов, взрывов, и это было очень волнующе.

– М.П. Летом, пока город был оккупирован, каких-то развивающих или образовательных кружков для детей не было, все было закрыто, но «Школа бажань» работала. И работала, естественно, под украинской вывеской.