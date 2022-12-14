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Студия Postimees ⟩ Украинский бизнес в странах Балтии

Рецепт успеха от беженцев из Украины
Дмитрий Мороз
, репортер-редактор
Украинский бизнес в странах Балтии
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Сегодня в гости в студию Postimees придут украинские предприниматели – Инесса Соболь и Мирослав Писаревский из Эстонии и Виталий Оленийчук из Латвии. Они расскажут истории своих успехов и поделятся советами, как избежать неудач, начиная свое дело.

Как известно, у каждого бизнеса своя история успеха. Но каково это, когда ты беженец и начинаешь дело в новой стране? Украинцы умудряются и во времена экономического спада открывать кафе, рестораны и даже промышленные производства. 

С какими трудностями они сталкиваются и как выживают в условиях жесткой конкуренции –

обо всем этом мы поговорим сегодня в студии Postimees.

Смотрите эфир в 14.00!

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