Сегодня в гости в студию Postimees придут украинские предприниматели – Инесса Соболь и Мирослав Писаревский из Эстонии и Виталий Оленийчук из Латвии. Они расскажут истории своих успехов и поделятся советами, как избежать неудач, начиная свое дело.
Студия Postimees ⟩ Украинский бизнес в странах Балтии
Рецепт успеха от беженцев из Украины
Украинский бизнес в странах Балтии
Как известно, у каждого бизнеса своя история успеха. Но каково это, когда ты беженец и начинаешь дело в новой стране? Украинцы умудряются и во времена экономического спада открывать кафе, рестораны и даже промышленные производства.
С какими трудностями они сталкиваются и как выживают в условиях жесткой конкуренции –
обо всем этом мы поговорим сегодня в студии Postimees.
Смотрите эфир в 14.00!
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