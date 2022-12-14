Студия Postimees ⟩ Украинский бизнес в странах Балтии

Сегодня в гости в студию Postimees придут украинские предприниматели – Инесса Соболь и Мирослав Писаревский из Эстонии и Виталий Оленийчук из Латвии. Они расскажут истории своих успехов и поделятся советами, как избежать неудач, начиная свое дело.