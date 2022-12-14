ИНТЕРВЬЮ-ИТОГИ ⟩ Эксперт о вере элиты в удачливого Путина, идеологии России и прогнозе на 2023 год

- Сейчас это особо не работает, как мы видим.

- Пока да, этот фактор не работает. Зима, слава богу, хорошая. И плюс он рассчитывает на свою разведку, которая будет давить уже на первых лиц в разных государствах для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

- То есть нас может ждать многомиллионное пополнение российских вооруженных сил с целью послать их в Украину в стиле 1941-го года?

- Да, может быть и так, потому что у него нет выхода. От мирных переговоров на условиях Украины он отказался. На его условиях - Запад отказался. Ему либо застрелиться, либо он будет ждать шарфа или табакерки в висок (речь об убийстве императора Павла I в результате переворота – прим. ред.).

- Во что вы не верите.

- Да, в это я мало верю. Но все равно, у Путина должны быть такие очень грустные размышления.

- Выстоит ли Украина, если сценарий будет так развиваться?

- Я думаю да, потому что воля народа и дух народа сопротивляться агрессору - очень мощный. А оружие им дают. Сейчас, я думаю, происходит перелом: по всей видимости, Америка откажется от условия, что Украина применяет американское оружие только так, как планирует Америка. Уже начались атаки на российские объекты на территории России, причем на стратегические объекты. Пусть это пока летают украинские ракеты советской разработки, но это уже началось. И я думаю, что разрешат использовать дальнобойные HIMARS по военным объектам, находящимся на территории России.

Американская реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS. Фото: Roman Koksarov/AP

- В момент, когда будет писаться нейтральный, профессионально хорошо составленный учебник истории Европы, как вы думаете, как, скорее всего, историки запишут положение России в этом году в качестве короткого введения к статье?