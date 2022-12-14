«Запасайтесь едой и водой»: новая буря может привести к очередным отключениям электричества

По словам волостного старейшины Сааремаа Микка Туйска, Elektrilevi в увеличенном составе продолжает ликвидацию аварий, туда, где уже неделю не было электричества, доставили или доставят генераторы.

«Поскольку сегодня синоптики вновь прогнозируют на Сааремаа сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем, прошу людей подготовиться и пополнить свои запасы», – сказал Туйск.

Следует запастись питьевой водой и не нуждающейся в разогревании едой, дома также стоило бы иметь карманный фонарик и батарейки. Нужно зарядить мобильные телефоны и внешние аккумуляторы и залить топливо в автомобили. Дома также стоит иметь радиоприемник на батарейках.

«Пожалуйста, свяжитесь и со своими близкими и соседями, особенно пожилыми, и спросите, можете ли вы им помочь», – добавил Туйск.