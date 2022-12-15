Репортаж из Вийвиконна ⟩ От шахтерского поселка в 3000 человек осталось 30 жителей и кладбище сталинских домов

«Сын приезжает, помогает, а так я привыкла. Есть вода и туалет. Из трех комнат от плиты обогревается лишь одна, но там сухо и тепло. Все хорошо, только лестница – мучение, – жалуется Галина и включает закрепленный на шапочке фонарь. – Вот коногонкой вам посвечу на ступени».

По пути на второй этаж Галина рассказывает, каким был поселок ее молодости в 1960-е годы и как хорошо устроились те, кто решил уехать в 90-е. На маленькую пенсию или недостаток продуктов в городских магазинах жалоб нет.

«Я почти слепая, но вижу не только дрова в сарае, но и какая власть. Что при Кохтла-Ярве, что при Нарва-Йыэсуу одинаково никакая. Зимой снег чистится, летом трава косится. Трупы сталинских домов – вот вам 90 процентов поселка – это мертвый город. Правда, Света?» – достигнув двери в квартиру, Галина знакомит с соседкой, еще одной жительницей самого густонаселенного дома в Вийвиконна.

Мертвый город будет жить

«Мертвым он стал в девяностых. Я здесь с 1967-го, тут работали три разреза сланца – Вийвиконна, Сиргала, Нарвский. Жителей было 3000, сейчас 30 числится, а живет меньше», – вздыхает Светлана.

«Для кого-то это мертвый город, а мы прожили здесь по 60 лет, и наш актив Вийвиконна в десять человек давно решил – поселок будет жить!» - говорит жительница Вийвиконна Светлана. Фото: Денис Антонов

После остановки шахт люди подъездами уезжали в Силламяэ, где дешевле было купить квартиру, чем здесь оплачивать отопление. Работу и жилье нашли все, кто уехал. А те, кто пытался остаться, собирали металл и стекло.