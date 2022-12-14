Украинским беженцам станет проще поставить автомобиль на учет в Эстонии

Часть украинских автомобилей не предназначалась для рынка ЕС, поэтому у них нет европейского подтверждения типа транспортного средства, то есть нет уверенности в том, что транспортные средства отвечают действующим в Эстонии требованиям.

В дальнейшем Департамент транспорта сможет выдавать подтверждение типа даже в том случае, если владелец не представил все требуемые документы, но при условии, что департамент убедился в безопасности транспортного средства. Если транспортное средство не принадлежит водителю, то для регистрации автомобиля также потребуется согласие собственника.

«Теперь мы можем относиться к беженцам из Украины как к переселенцам и предъявлять к их транспортным средствам более мягкие требования. Возможность поставить на учет транспортные средства военных беженцев также дает государству более четкое представление о находящихся здесь машинах. Хорошо и то, что транспортные средства пройдут техосмотр в Эстонии и будут соответствовать требованиям обязательного дорожного страхования здесь. Это положительно влияет на более безопасную дорожную среду», – пояснила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

По словам Сиккут, перерегистрация транспортных средств в Эстонии имеет ряд преимуществ. «Автомобиль, зарегистрированный в Украине, должен иметь зеленую страховую карту, выданную в стране проживания, чтобы ездить в Эстонии. При регистрации транспортного средства в Эстонии украинцы могут застраховать свое транспортное средство в местной страховой компании, что для них будет значительно выгоднее», – отметила министр.