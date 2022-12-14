Месси: «ЧМ-2022 – последний для меня»

«Завершу свои выступления на чемпионатах мира после финала ЧМ-2022. Это будет последний матч», – сказал игрок, для которого это пятый чемпионат мира. Кстати, Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины на чемпионатах мира.

Во вторник форвард открыл счет в полуфинальном матче с командой Хорватии, реализовав пенальти. Этот гол стал для него 11-м на чемпионатах мира. Месси превзошел достижение Габриэля Батистуты (10), который последний ЧМ провел в 2002 году. У Месси также повторен рекорд Лотара Маттеуса по числу игр на чемпионатах мира - 25.

Лионель Месси — первый игрок, оформивший гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира (статистика доступна с 1966 года); также он стал шестым игроком в истории ЧМ, забившим мячи в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мира.