Бизнес Эстонии помогает России получать иностранные компоненты для войны

«ЕС очень серьезно относится к обходу [санкций], поскольку это практика, которая может подорвать эффективность санкций ЕС», - заметил собеседник авторов расследования.

Однако главным окном для РФ, открывающим рынки IT-продукции, в 2022 году стала Турция. Reuters подробно рассказывает сразу о нескольких компаниях, которые в текущем году начали поставлять Москве американские комплектующие для компьютеров из этой страны-участницы НАТО.

Еще в марте в Турции была создана компания Azu International, которая, по данным российской таможни, в течение следующих семи месяцев экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 миллионов долларов, включая чипы, произведенные американскими производителями. Соучредитель компании, турецкий бизнесмен Гоктюрк Агваз, управляет оптовым продавцом ИТ-продуктов в Германии под названием Smart Impex GmbH.

«Российские таможенные записи показывают, что еще до вторжения [24 февраля] немецкая компания отправляла американские и другие товары тому же московскому клиенту, который недавно импортировал товары из Azu International», - уточняет Reuters.



В разговоре с журналистами бизнесмен признал, что прямые поставки из Германии прекратились.

«Мы не можем экспортировать в Россию, мы не можем продавать в Россию, поэтому мы продаем только в Турцию», - говорил еще в октябре Гоктюрк Агваз, добавляя, что данные о продажах Azu International в Россию являются коммерческой тайной.

Путин принимает президента Турции Эрдогана в своей резиденции в Сочи, Россия, 5 августа 2022 года. Фото: MURAT KULA/AFP