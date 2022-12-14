Эстонский футбольный союз отмечает 101-ю годовщину

Мероприятия этого года помогли создать праздничную атмосферу. В начале декабря вышла в свет первая часть обширной серии книг, посвященной истории эстонского футбола, автором которой является Индрек Шведе. Также идет активная подготовка к финальному турниру чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, который пройдет в Эстонии в следующем году.

ЭФС был основан 14 декабря 1921 года девятью представителями трех клубов (Eesti Spordiselsts Tallinna Kalev, Tallinna Jalgpalli Klubi и Viimlemisselsts Tallinna Sport): Бернхардом Абрамсом, Карлоом Акелом, Уильямом Фискаром, Юлиусом Рейнансом, Оскаром Раудсепом, Отто Зильбером, Хансом Роостом, Вернером Эклефом и Владимиром Теллем. Первым председателем союза был Густав Лаанекырб.

ЭФС был принят в ФИФА в 1923 году и в УЕФА в 1992 году. Деятельность Эстонского футбольного союза, прерванная из-за оккупации после Второй мировой войны, возобновилась 3 декабря 1988 года.

На сегодняшний день ЭФС является крупнейшей спортивной организацией в Эстонии, которая организует работу 15 различных национальных сборных и их домашние игры, проводит взрослые и молодежные чемпионаты Эстонии и различные кубковые соревнования, обучает судей и тренеров, лицензирует клубы и игроков, разрабатывает регламент, развивает инфраструктуру и т.д. По данным Эстонского спортивного регистра, в Эстонии насчитывается 22 982 любителя футбола.