На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского

Европол заявил о задержании на Канарских островах главного подозреваемого по так называемому «делу Магнитского». Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста добились успеха в преследовании преступной группировки, отмывавшей в Европе похищенные российские бюджетные средства на общую сумму 219 млн евро, сообщило в среду, 14 декабря, европейское ведомство.

Задержанный на Канарах человек являлся центральным звеном преступной схемы, расследованием которой занимался скончавшийся в 2009 году российский юрист Сергей Магнитский, указывается в заявлении. По данным следствия, преступная сеть провела миллионы евро через европейские банковские счета и затем отправила их в Испанию для покупки недвижимости. На данный момент в этой стране конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро, сообщается далее.

Как отметил Европол, испанские следователи смогли выяснить, как часть похищенных средств оказалась вложенной в испанскую недвижимость. «Была идентифицирована группа лиц - все из них граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности», - сообщили в Гааге.

🚨 Magnitsky case money launderer arrested in Spain.



👮 With the support of Europol and @Eurojust, 🇪🇸 authorities took action against a criminal gang laundering dirty money linked to the Magnitsky case.



Press release ⤵️https://t.co/AynHXAyLlV pic.twitter.com/42vloOaRY6 — Europol (@Europol) December 14, 2022

Дело Сергея Магнитского

37-летний юрист фонда Hermitage Capital Management, основанного и возглавляемого британским бизнесменом Уильямом Браудером, скончался в 2009 году в следственном изоляторе в Москве. Сергей Магнитский находился там в связи с обвинениями российской прокуратуры в уклонении от налогов после того как обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США.