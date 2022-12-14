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Отть Тянак: очень интересно быть темной лошадкой

rus.postimees.ee
Отть Тянак: очень интересно быть темной лошадкой
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Тянак на ралли в Бельгии.
Тянак на ралли в Бельгии. Фото: Hyundai Motorsport

По словам присоединившегося к M-Sport Оття Тянака, фаворитами следующего сезона являются Калле Рованперя и Toyota, но у него также есть шанс выиграть титул чемпиона мира.

«Сейчас мы должны сначала обыграть Toyota и Калле Рованперя. Я бы сказал, что M-Sport — это место, где можно это сделать. Люди здесь такие увлеченные, что я верю, что они дадут мне возможность побороться за титул чемпиона мира», — сказал Тянак изданию Autosport.

Тянак не согласен с утверждением, что он пришел в M-Sport, чтобы доделать незаконченные дела.

«Чемпионат мы уже выиграли, так что незавершенного ничего нет. Но у нас есть все необходимое, чтобы побороться за титул. Я хотел бы дать себе шанс выиграть его снова", - сказал Тянак.

Завоевание титула чемпиона значило бы для Тянака все. "Но это непростая задача. Это большая работа, и нужно, чтобы все совпало», — сказал чемпион мира 2019 года.

По словам эстонца, M-Sport заверил его, что он сможет развивать машину и не отставать от заводских команд с большими бюджетами.

«Здесь есть большой потенциал. У команды отличная инфраструктура и мощная поддержка со стороны Ford. Если мы все будем работать вместе и очень этого захотим, все возможно», — сказал Тянак.

«У нас нет никаких ограничений на разработку автомобиля, и это самое главное. M-Sport хочет доказать, что он в игре. Конечно, нас ждут интересные времена. Играть против двух больших команд — это вызов, но быть темной лошадкой может оказаться довольно интересно», — продолжил он.

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