«Она скрючилась и тряслась от холода»: благородный житель Валгамаа спас замерзшую девочку

В пятницу житель волости Тырва Марго Ягор пошел за посылкой к почтовому автомату магазина Maxima. «Старый знакомый построил дом рядом с камерным залом: хотел посмотреть, далеко ли он забрался, – начал описывать случившееся Ягор, зарабатывающий на жизнь строителем. – Вижу, девочка скрючилась и трясется. Как я мог пройти мимо?».

Ягор спросил у девочки, что случилось: оказалось, она вышла из детского сада «Мыммик» и ждет папу. Выяснилось, что живет девочка за городом, а куда делся папа, она не знала. «Я подумал, что делать, и отдал ей куртку. Я взрослый, холод мне ничего не сделает. Затем я позвонил в полицию. Прошло более получаса, и за минуту-полторы до приезда полицейских пришел папа ребенка», – рассказал Ягор. Выяснилось, что девочка должна была ждать папу в молодежном центре.