Недавно житель Тырва заметил на улице опасную ситуацию: у церковно-камерного зала, дрожа от холода, скрючилась маленькая девочка. Прохожий дал девочке свою куртку, и на этот раз ситуация разрешилась благополучно.
Для подписчиков
«Она скрючилась и тряслась от холода»: благородный житель Валгамаа спас замерзшую девочку
«Она скрючилась и тряслась от холода»: благородный житель Валгамаа спас замерзшую девочку
В пятницу житель волости Тырва Марго Ягор пошел за посылкой к почтовому автомату магазина Maxima. «Старый знакомый построил дом рядом с камерным залом: хотел посмотреть, далеко ли он забрался, – начал описывать случившееся Ягор, зарабатывающий на жизнь строителем. – Вижу, девочка скрючилась и трясется. Как я мог пройти мимо?».
Ключевые слова