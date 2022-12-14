В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро, она вручена украинскому народу в лице Владимира Зеленского и других избранных его представителей, а также гражданского общества.

В Страсбурге отметили мужество и борьбу украинцев за суверенитет своей страны

Лауреата премии Сахарова 2022 года Европарламент объявил в октябре. Президиум ЕП, в который входят председатель Роберта Метсола и главы всех фракций, отметил «невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень» и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Кроме того, в Страсбурге заявили о мужестве, стойкости и преданности своему народу украинского президента и общественных институтов.

«Эта награда – для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся и мы – тоже», – заявила Роберта Метсола. «Ничем не спровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромные издержки украинскому народу. Они (украинцы –прим. ред.) не только борются за защиту своих домов, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз», – добавила глава Европейского парламента.