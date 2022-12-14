Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгил Левитс.
Президент Латвии: вторжение РФ в Украину должно рассматриваться спецтрибуналом
Президент Латвии: вторжение РФ в Украину должно рассматриваться спецтрибуналом
По его мнению, это необходима, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что нападение России на Украину является грубейшим нарушением международного права с 1945 года.
«Одно из последствий – арест российских активов за рубежом», – добавил он.
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