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Президент Латвии: вторжение РФ в Украину должно рассматриваться спецтрибуналом

rus.postimees.ee
Президент Латвии: вторжение РФ в Украину должно рассматриваться спецтрибуналом
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Эгилс Левитс и Владимир Зеленский.
Эгилс Левитс и Владимир Зеленский. Фото: Valsts prezidenta kanceleja/Ilmārs Znotiņš

Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгил Левитс.

По его мнению, это необходима, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что нападение России на Украину является грубейшим нарушением международного права с 1945 года.

«Одно из последствий – арест российских активов за рубежом», – добавил он.

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