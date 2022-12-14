Театральный деятель года ⟩ Виктор Марвин: поющий актер, играющий режиссер

В труппу Русского театра Марвина пригласили в 2015 году. Приехал он из Киева, где окончил национальный университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого.

Марвин – уроженец Луганщины и знает не понаслышке, что такое «гибридная» война. Его родители переехали с русскоязычного востока Украины не куда-нибудь, а в Бучу. Слава богу, они успели ее покинуть до прихода «освободителей», разоривших этот некогда цветущий пригород Киева.

Минувшие семь лет Марвин занимался тем, что вкладывал себя в русскую культуру в Эстонии. А в этом году его эскиз спектакля «Семейные сцены» по пьесе украинского драматурга Анны Яблонской выиграл конкурсную программу Русского драматического театра Литвы. Там Виктор и поставит свою новую работу.

Многие зрители Русского театра в Таллинне могли убедиться - его актерская экспрессия и умения, а также способность вживаться в роль, невероятно оживляет персонажей.

Он буквально перешагнул границы русской диаспоры Эстонии. И, что символично, украинского происхождения. А еще этот суровый год обернулся светлой стороной для его семьи. В конце ноября у звездной пары Виктора Марвина и его жены, коллеги по труппе Анны Сергеевой, родилась вторая дочь – Беата.