Кая Каллас: когда эстонцы говорят "это русские сделали", то они имеют в виду не местных, а преступления России

– Я не могу сейчас привести ничего конкретного. Хотелось бы, чтобы отчетливее звучали высказывания о том, что люди, живущие в Эстонии, даже если их родной язык – какой-то другой, они тем не менее не хотели бы, чтобы Россия пришла сюда кого-то освобождать, чтобы эти сигналы были насколько возможно ясными – что мы за Эстонию, что Эстония является нашим домом. Да, именно это могло бы звучать громче. Я понимаю, так как я встречалась с русскоязычной общиной, что до их ушей доносятся наши заявления, мол, русские сделали то-то и то-то, как будто это касается именно их, но это не так. Речь идет о России, которая совершает в настоящее время ужасные преступления. И мне кажется, наше общество нуждается в сигнале от русскоязычной общины, что мы не являемся опасностью для вас, что мы хотим строить и развивать Эстонию, и даже при том, что у нас могут быть разные представления или понимание прошлого, или споры о нем, но у нас общее будущее. Мне кажется, это очень важно.