В блиц-интервью, которое Кая Каллас дала Rus.Postimees, премьер-министр отметила, что она и слышит и понимает тревоги русскоязычных жителей страны. Как и президент Карис, она видит устремление в общее будущее, которое обеспечит и единая школа.
Кая Каллас: когда эстонцы говорят "это русские сделали", то они имеют в виду не местных, а преступления России
– Премьер-министр Кая Каллас, можете ли вы назвать что-нибудь, чего бы вы ожидали от от представителей русскоязычной общины, будь то на словах или на деле, после начала войны, чего на ваш взгляд еще не было сделано?
– Я не могу сейчас привести ничего конкретного. Хотелось бы, чтобы отчетливее звучали высказывания о том, что люди, живущие в Эстонии, даже если их родной язык – какой-то другой, они тем не менее не хотели бы, чтобы Россия пришла сюда кого-то освобождать, чтобы эти сигналы были насколько возможно ясными – что мы за Эстонию, что Эстония является нашим домом. Да, именно это могло бы звучать громче. Я понимаю, так как я встречалась с русскоязычной общиной, что до их ушей доносятся наши заявления, мол, русские сделали то-то и то-то, как будто это касается именно их, но это не так. Речь идет о России, которая совершает в настоящее время ужасные преступления. И мне кажется, наше общество нуждается в сигнале от русскоязычной общины, что мы не являемся опасностью для вас, что мы хотим строить и развивать Эстонию, и даже при том, что у нас могут быть разные представления или понимание прошлого, или споры о нем, но у нас общее будущее. Мне кажется, это очень важно.
– Каким бы могло быть ваше послание в конце этого года тем русскоязычными жителям Эстонии, которые почувствовали, что государство оказывало на них известное давление в этом году, и они беспокоятся за свое будущее?
– Опять же – если вы разделяете одни с нами ценности, и считаете Эстонию своим домом, то мы будем спокойно продолжать жить вместе, и тогда нет причин испытывать никакой тревожности. Ведь все наши беспокойства связаны с тем, что война в Украине вскрыла те раны, которые в нашем обществе уже стали затягиваться – я говорю обо всем том, что происходило после Второй мировой войны, когда мы были оккупированы. То есть я прошу и к нам отнестись с пониманием к той боли, которая сохраняется в эстонском обществе, и ситуации, что все то, о чем мы читали в книгах об истории, сейчас заново разворачивается в Украине, вызывая страх и тревогу.
– Можете ли вы пообещать, что в 2032 году, как это и предполагает реформа, в эстонской школьной системе больше не будет сегрегации на основе языка, и каковой могла бы быть среда обучения учащихся, чей родной язык - не эстонский, к этому времени?
– Я верю, что среда обучения для учащихся, у которых родной язык русский, будет очень хорошей, то есть эстоноязычной, так же как в других странах Европы русскоязычные учащиеся отправляются например, во французско-, немецко- или финноязычные школы, и никакой сегрегации по языковому признаку не будет, все будут проходить обучение на эстонском, и владеть эстонским языком на таком уровне, чтобы могли переходить из первого класса во второй, затем в третий, а потом и в высшее учебные заведения безо всяких проблем, что у нас не будет двух разных систем.
– Спасибо, премьер-министр.