В районе Раади города Тарту проживает мужчина, который в последнее время беспокоит многие семьи - фотографирует детей и ведет с ними беседы сексуального характера.
«Полиция ничего не может сделать»: невменяемый мужчина фотографирует детей и рассылает им непристойные сообщения
По данным Tartu Postimees, этот тридцатилетний мужчина признан недееспособным, поэтому ограничить его деятельность и привлечь к ответственности не так-то просто. В то же время он неоднократно фотографировал несовершеннолетних без разрешения и заводил с некоторыми из них непристойные разговоры с сексуальным подтекстом в социальных сетях, особенно в Instagram. Это вызвало волну страха и возмущения у родителей.
Обеспокоенная мать 15-летней девочки недавно опубликовала в социальных сетях обращение, в котором призвала других матерей и отцов защитить своих детей от растлителя. «Полиция ничего не может сделать. Дети ниоткуда не могут получить помощь и уже сами делают посты, чтобы, кто-нибудь им помог», - рассказала в соцсетях пользователь под именем Кати.
Он невменяемый?
В беседе с Tartu Postimees мать добавила, что у нее есть скриншоты домогательства в соцсетях, и она уже отправила их в полицию. «Насколько я поняла, человек объявлен невменяемым и никто ничего с ним сделать не может», - выразила растерянность Кати. «Все это немного подозрительно, потому что получается, что на автомобиле разъезжает предположительно невменяемый человек».
Другая мать, которая пообщалась с Tartu Postimees, заявила, что предполагаемый домогатель ездит на машине и его часто можно увидеть с банкой пива в руке. «Подруга моей 15-летней дочери глупо пошутила и попросила у этого человека деньги. Она сказала что на ее счет деньги перевести не получится и дала этому мужчине имя и номер счета моей дочери», — рассказала она. Помимо банковских реквизитов, подруга также дала предполагаемому преследователю номер телефона и домашний адрес дочери.
Затем к дому начал приходить этот мужчина и приглашать девушку на свидание. «Он пришел к нашему дому, выпил здесь пива и наврал, что встретил мою дочь накануне в центре города, где моего ребенка в тот день на самом деле не было. Я даже не буду говорить, что у них разница в возрасте около 20 лет».
Вмешалась полиция
По описанию родителей, в тот раз они прогнали мужчину своими силами, но чуть позже он уже самовольно вошел в дом соседей. «Соседка была дома одна с трехлетним ребенком и принимала ванну, когда в комнату неожиданно вошел этот странный мужчина», - описала она. После этого в ситуацию вмешалась полиция и увезла мужчину.
То, что мужчина может продолжать действовать свободно, подтверждают сообщения сексуального содержания, поступившие на телефоны рассказчицы и ее дочери. Родители также утверждают, что мужчина ворует фотографии из аккаунтов несовершеннолетних в социальных сетях. «Увеличивает их грудь, а потом выкладывает в свой Instagram», - пожаловался один из родителей. Он добавил, что однажды домогательства перешли в физическую форму. «Он подошел и толкнул мою дочь, которая в этот момент шла по улице. Потом полиция спросила меня, хочу ли я подать заявление на этого человека, но в свою очередь у меня возник вопрос: может быть, этому человеку самому нужна помощь. Скорее, вопрос в том, чья это была идея интегрировать его в общество. Кто несет ответственность, когда недееспособный человек водит машину и пристает к детям?»
По словам начальника отдела полиции Тарту Тимо Рейнталя, им известно о проблеме, также получено заявление. Для выяснения точных обстоятельств полиция возбудила уголовное дело по статье о преследовании.
«Поскольку процедура касается несовершеннолетних, мы не можем сказать больше на данный момент. Тем не менее мы подчеркиваем, что если кого-то постоянно преследуют в общественном месте или в социальных сетях таким образом, или если с детьми ведется неуместное общение, их фотографируют без разрешения и где-то размещают, то необходимо сообщить об этом в полицию. Только так мы можем оперативно проверить, каковы мотивы человека и существует ли реальная опасность», - сказал Рейнталь.
С детьми нужно говорить
Полиция просит всех родителей поговорить со своими детьми и напомнить им, что они не должны искать контактов или завязывать отношения с подозрительными людьми такого рода. Тем более не нужно делиться своим домашним адресом и другой личной информацией с незнакомцами.
В ходе каждой процедуры полиция проверяет дееспособность вовлеченных сторон. Однако поскольку текущая процедура все еще находится на начальной стадии, полиция не может предоставить дополнительную информацию о лицах, подпадающих под эту процедуру.
Рагне Кейск, представительница Лыунаской префектуры, заявила, что семейный врач имеет доступ ко всем данным о здоровье своих пациентов и имеет право выдавать справку для запроса права на управление транспортным средством. «Если кто-то подозрительно ведет себя на дороге, подвергает опасности других или идет на необоснованный риск, об этом тоже нужно немедленно сообщить в полицию», - добавила Кейск.