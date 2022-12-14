«Полиция ничего не может сделать»: невменяемый мужчина фотографирует детей и рассылает им непристойные сообщения

Затем к дому начал приходить этот мужчина и приглашать девушку на свидание. «Он пришел к нашему дому, выпил здесь пива и наврал, что встретил мою дочь накануне в центре города, где моего ребенка в тот день на самом деле не было. Я даже не буду говорить, что у них разница в возрасте около 20 лет».

Вмешалась полиция

По описанию родителей, в тот раз они прогнали мужчину своими силами, но чуть позже он уже самовольно вошел в дом соседей. «Соседка была дома одна с трехлетним ребенком и принимала ванну, когда в комнату неожиданно вошел этот странный мужчина», - описала она. После этого в ситуацию вмешалась полиция и увезла мужчину.

То, что мужчина может продолжать действовать свободно, подтверждают сообщения сексуального содержания, поступившие на телефоны рассказчицы и ее дочери. Родители также утверждают, что мужчина ворует фотографии из аккаунтов несовершеннолетних в социальных сетях. «Увеличивает их грудь, а потом выкладывает в свой Instagram», - пожаловался один из родителей. Он добавил, что однажды домогательства перешли в физическую форму. «Он подошел и толкнул мою дочь, которая в этот момент шла по улице. Потом полиция спросила меня, хочу ли я подать заявление на этого человека, но в свою очередь у меня возник вопрос: может быть, этому человеку самому нужна помощь. Скорее, вопрос в том, чья это была идея интегрировать его в общество. Кто несет ответственность, когда недееспособный человек водит машину и пристает к детям?»