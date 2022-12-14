СМИ: вспышка гриппа в Кремле может заставить Путина уйти в бункер

Путин отменил свою традиционнную пресс-конференцию в конце года. Есть предположение, что российский лидер мог сделать это ради собственного здоровья.

По имеющимся данным, Путин уже много лет опасается потенциальных угроз здоровью. Во время пандемии он сидел за очень длинным столом, общаясь с коллегами и мировыми лидерами.

Различные источники также предполагают, что Путин может страдать от болезни Паркинсона и рака.

Новостное издание «Новая газета Европа» сообщило, что «многие люди в Кремле больны гриппом», приписав первоначальное раскрытие информации пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.