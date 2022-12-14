В Кремле произошла крупная вспышка гриппа, которая может вынудить президента России Владимира Путина уйти в изолированный бункер, сообщает Metro.
СМИ: вспышка гриппа в Кремле может заставить Путина уйти в бункер
Путин отменил свою традиционнную пресс-конференцию в конце года. Есть предположение, что российский лидер мог сделать это ради собственного здоровья.
По имеющимся данным, Путин уже много лет опасается потенциальных угроз здоровью. Во время пандемии он сидел за очень длинным столом, общаясь с коллегами и мировыми лидерами.
Различные источники также предполагают, что Путин может страдать от болезни Паркинсона и рака.
Новостное издание «Новая газета Европа» сообщило, что «многие люди в Кремле больны гриппом», приписав первоначальное раскрытие информации пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.
Согласно другому сообщению местных СМИ, Путин, скорее всего, откажется от своего выступления перед верхней палатой парламента, потому что ему нечего сказать ничего нового о войне.