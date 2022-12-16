КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Путин отменил главную пресс-конференцию, а Песков сделал странную оговорку. Что за этим стоит?

После этого повисла тяжелая пауза, по прошествии которой инспектор торжествующе потребовал уточнения, означают ли слова подозреваемого, что ему доводилось видеть жертву мертвой. Именно рассуждая в русле этой логики, можно сказать, что Дмитрия Пескова 13 декабря стали издевательски уличать в том, что он, не допуская вывода российских войск из Украины до конца 2022 года, с самой по себе неизбежностью прекращения российского военного присутствия в Украине уже смирился.

Отказ Путина от любимой прихоти может быть вызван если не отчаянием, то апатией

Пожалуй, этот момент мог и не заслужить к себе такого уж пристального внимания и не дать усмотреть в нем признаки капитулянтских настроений среди обитателей Кремля, но Дмитрий Песков словно сам подготовил почву для таких интерпретаций, потому что ранее успел на этой неделе сделаться глашатаем достаточно удивительных новостей, показавших, что хозяин Кремля, мягко говоря, не работает сейчас в штатном режиме. Песков сообщил российской общественности о том, что традиционной декабрьской большой пресс-конференции Владимира Путина нынче не планируется.