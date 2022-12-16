Отказ Владимира Путина от традиционной предновогодней «прямой линии», а также странные замечания из уст пресс-секретаря президента РФ могут свидетельствовать о том, что настроения у обитателей Кремля сейчас очень далеки от праздничных. Происходящее на фронте, а также болезненные сигналы от стран Запада, вероятно, побуждают российского диктатора окончательно повернуться к реальности спиной, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Путин отменил главную пресс-конференцию, а Песков сделал странную оговорку. Что за этим стоит?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе очередного сеанса общения с журналистами произнес на этой неделе фразу, которая спровоцировала огромное количество русскоязычных пользователей соцсетей на остроты, суть которых чаще всего касалась того, что представители Кремля непроизвольно начинают признаваться в наличии у себя предчувствий поражения России в развязанной войне. Огромное оживление в интернете вызывала реплика Пескова о том, что ни о каком выводе российских войск из Украины «до конца года» речи быть не может.
Конечно, очень многие комментаторы повелись на соблазн существенно преувеличить возможные смыслы замечания пресс-секретаря Владимира Путина. Можно сказать, что речь идет о хрестоматийном примере «вырывания из контекста», потому что на самом деле Дмитрий Песков, отвечая на довольно четко сформулированный вопрос, прокомментировал прозвучавший чуть ранее призыв украинского лидера Владимира Зеленского, который предложил российскому руководству увести свою армию с территории Украины до наступающих праздников.
Песков напомнил рогоносца-нотариуса из знаменитого советского фильма
Тем не менее, еще до того, как Пескова стали высмеивать за предположительно пораженческие настроения пользователи фейсбука, даже многие провластные российские СМИ в свои заголовки об очередном песковском брифинге стали выносить эту допускающую вольные толкования фразу, причем словно специально умножая этот эффект двусмысленности, которая в «звуковом» исполнении и не имела особенно уж яркой выраженности.
В общем, Дмитрий Песков и в этих заголовках, и в соцсетевых насмешках сервировался как человек, который по неосторожности сказал вслух то, чего никак не хотел говорить. Получилось так, что его слова по поводу возможности вывода российских войск из Украины напомнили сцену из советского телефильма «Ищите женщину», поставленного по французской адаптации британской пьесы и приросшего в СССР по-настоящему культовым статусом. В этой сцене один из главных персонажей, мэтр Роше, – нотариус, подозревающийся в убийстве любовника своей жены – потеряв самообладание во время допроса, выкрикнул в лицо инспектору полиции, что никогда не видел любовника жены живым.
После этого повисла тяжелая пауза, по прошествии которой инспектор торжествующе потребовал уточнения, означают ли слова подозреваемого, что ему доводилось видеть жертву мертвой. Именно рассуждая в русле этой логики, можно сказать, что Дмитрия Пескова 13 декабря стали издевательски уличать в том, что он, не допуская вывода российских войск из Украины до конца 2022 года, с самой по себе неизбежностью прекращения российского военного присутствия в Украине уже смирился.
Отказ Путина от любимой прихоти может быть вызван если не отчаянием, то апатией
Пожалуй, этот момент мог и не заслужить к себе такого уж пристального внимания и не дать усмотреть в нем признаки капитулянтских настроений среди обитателей Кремля, но Дмитрий Песков словно сам подготовил почву для таких интерпретаций, потому что ранее успел на этой неделе сделаться глашатаем достаточно удивительных новостей, показавших, что хозяин Кремля, мягко говоря, не работает сейчас в штатном режиме. Песков сообщил российской общественности о том, что традиционной декабрьской большой пресс-конференции Владимира Путина нынче не планируется.
Эта пресс-конференция на протяжении десятилетия была одним из самых любимых развлечений Путина, от которого он не отказывался даже в условиях пандемии коронавируса. Нынешнее решение дало почву для высказываний предположения о возможном ухудшении состояния здоровья российского диктатора, но в действительности куда более правдоподобной смотрится версия о том, что Владимиру Путину просто стало слишком очевидным, что без вынесения военной повестки в главные темы этой пресс-конференции она станет выглядеть совсем уж вульгарным фарсом, а ничего ободряющего о ходе войны Путин сказать своему населению не может, особенно с учетом того обстоятельства, что украинской армии удается в последнее время брать под свой контроль даже те населенные пункты, которые совсем недавно Кремль объявил территорией Российской Федерации.
Также Песков оказался в начале этой недели не в состоянии подтвердить планы Путина обратиться с посланием к Федеральному собранию, пояснив, что уточняющая информация по этому вопросу появится несколько позднее; 14 декабря стало известно о том, что парламентские источники российского государственного информагентства ТАСС считают обращение Путина к Федеральному собранию до конца 2022 года крайне маловероятным.
Вероятный отказ Путина от еще одной привычки, которой он привык дорожить, указывает на то, что Путину сейчас совершенно нечего сказать о войне не только журналистам и народу, но и «народным избранникам». Если человек, который за последние десятилетия вошел в огромный вкус ко вранью, в один момент чувствует утрату удовольствия от своего любимого процесса, это может означать либо его впадение в депрессию, либо осознание того, что наглая ложь больше не может быть ему полезной.
Вполне вероятно, что в случае с текущим состоянием Владимира Путина можно говорить о комбинации таких подоплек; выглядит очень похожим на правду, что успехи ВСУ и сохраняющаяся у Запада воля к поддержке Киева к концу 2022 года сделали для Путина обычно приятные для него процедуры слишком болезненными. Наверняка было можно добиться того, чтобы слово «Херсон» не было бы никем произнесено во время очередной «прямой линии», но никак нельзя было помешать этому слову «висеть в воздухе», как собственно в «процедурной», так и в жилищах россиян, которые смотрели бы этот аттракцион по телевизору.
Пескову приходится оправдывать страусиную позу Путина
Хороших для себя решений в этой войне Путин больше не различает, выбор между плохими наверняка становится сопряжен с очень сильными перегрузками для его нервной системы. Пафосные публичные выступления в такой ситуации не только перестают приносить удовольствие, но и обрастают различными рисками, — например, потери контроля над собой. Украинское контрнаступление и очень неприятные сигналы от западных лидеров становятся для хозяина Кремля слишком изнурительной реальностью, которую ужасно хочется игнорировать, поэтому российский диктатор выглядит страусом, прячущим голову в песок, а его пресс-секретарь силится придумать для обреченной апатии «вождя» какие-то стратегические обоснования.
В мире только за последние дни-недели действительно произошло совсем немало вещей, которые выглядят предвестниками очень мрачного будущего для Владимира Путина, и единственное утешение, наверное, можно искать только в том, что до наступления этого будущего все-таки остается еще какое-то время, — как раз и страусам чаще всего инкриминируют примерно такие мотивации в их не самой достойной поведенческой привычке.
Издание Times написало на днях со ссылкой на свои источники в Пентагоне, что США дали Украине зеленый свет на удары по территории России. После волн российских ударов по энергообъектам Украины Вашингтон позволил Киеву самостоятельно решать, как применять переданное теми же США оружие. По оценке многих военных экспертов, вслед за США такие же развязывающие Киеву руки сигналы могут дать и другие союзники, и это может предоставить Украине огромные козыри в этой войне.
Также на этой неделе Си-эн-эн со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Вашингтон завершает подготовку договоренности о передаче ВСУ систем Patriot, и что об этой мере официально объявят в ближайшие дни. На фоне таких анонсов существенно девальвируются расчеты России на эффективное использование иранских дронов против энергосистемы Украины, с новыми закупками которых России надеется продолжать терроризировать гражданское население Украины, что сделалось главной ставкой Кремля в этой войне.
Ко всему прочему, все чаще самыми влиятельными политиками Запада озвучивается и необходимость решения «персонального вопроса» Владимира Путина. В конце прошлой недели перспективы суда над российским лидером не стеснялся обрисовывать на людях глава британского МИДа Джеймс Клеверли, а в начале этой недели лидеры стран G7 заявили по итогам своего видеосаммита, что заставят Путина и его окружение ответить за войну против Украины. В итоговом документе встречи декларировалась решимость семи лидеров привлечь президента РФ и других виновных в развязывании войны к ответственности в соответствии с международным правом.
Было бы наивно предполагать, что у России уже в самые ближайшие недели могут исчерпаться ресурсы для продолжения агрессии, так что «сказавшему лишнее» Дмитрию Пескову, конечно, не грозят новые насмешки, — в этот раз уже за излишнюю оптимистичность этих его неосторожных слов. Однако возникшая вокруг них интрига никак не смотрится высосанной из пальца, а кажется действительно описывающей возобладавшее у обитателей кремлевских кабинетов новое мироощущение: капитуляция неизбежна, но лучше о ней до последнего не думать.
Убийство в нотариальной конторе в фильме «Ищите женщину» происходило как раз в канун Нового года и омрачало персонажам ожидание праздника; все, кто видел этот фильм, прекрасно помнят, что добро в финале одерживало победу над злом, настоящий убийца оказывался разоблаченным, и праздник для всех положительных героев оставался все-таки неиспорченным. Война в Украине, к сожалению, до конца 2022 года не закончится, оккупационные силы не уйдут к этому сроку с украинской территории, но вполне возможно, что в мгновение прихода нового года на смену старому контуры победы Украины в этой войне будут очерчиваться еще четче, чем сейчас. По крайней мере, ступор и инертность, отличающие кремлевский репертуар второй декады декабря, как минимум не мешают в это верить.