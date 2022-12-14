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Государство планирует создать двухнедельный продовольственный запас

BNS
Государство планирует создать двухнедельный продовольственный запас
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Министр сельской жизни Урмас Круузе сказал на инфочасе Рийгикогу в среду, что если до сих пор государство располагало примерно трехдневным запасом готовых продуктов питания, то на данный момент уже собран семидневный запас и планируется собрать запас на 14 дней.

В мае правительство в контексте российского вторжения в Украину дало Эстонскому центру запасов задание сформировать запас зерновых в размере не менее 7500 тонн, центр также хранит запасы продуктов питания.

По словам Круузе, вопрос и в том, сколько физических запасов продуктов питания требуется, то есть каким должно быть фиксированное состояние на складе, которое можно использовать в качестве запасов, и в какой мере можно с помощью предварительного предупреждения повысить способность промышленности вести круглосуточное производство в течение недели. «По этим вопросам требуются дополнительные решения и обсуждения в рамках этого законодательного производства», - сказал министр.

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