Государство планирует создать двухнедельный продовольственный запас

В мае правительство в контексте российского вторжения в Украину дало Эстонскому центру запасов задание сформировать запас зерновых в размере не менее 7500 тонн, центр также хранит запасы продуктов питания.

По словам Круузе, вопрос и в том, сколько физических запасов продуктов питания требуется, то есть каким должно быть фиксированное состояние на складе, которое можно использовать в качестве запасов, и в какой мере можно с помощью предварительного предупреждения повысить способность промышленности вести круглосуточное производство в течение недели. «По этим вопросам требуются дополнительные решения и обсуждения в рамках этого законодательного производства», - сказал министр.