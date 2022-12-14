Российские депутаты решили защитить русский язык от «чрезмерных иностранных заимствований». В стране хотят принять закон, запрещающий использовать иностранные слова на государственном уровне, в деловом обороте и в СМИ.
Госдума избавит русский мир от президента
Соответствующий законопроект, который Госдуме настоятельно рекомендовал российский премьер Михаил Мишустин, уже принят в первом чтении. В пояснительной записке к документу за подписью премьера говорится, что новый нормативный акт «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Пока законопроект предусматривает, что «выражаться» не смогут представители власти и бизнеса, однако ко второму чтению комитет по культуре предложил распространить это требование и на СМИ.
В соответствии с законом, в стране появятся нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие приемлемые для существующей в России реальности рамки использования языка. Список разрешенных слов будут составлять на уровне правительства.
Полностью избавиться от иностранного влияния все же не получится, это понимают даже депутаты. Поэтому в законопроекте есть одно исключение: если понятия не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке, использовать их все же будет можно.
Исключения есть, но их нет
Списка исключений пока, конечно, нет. Но уже известно, что все тексты проектов нормативных актов будут проверяться с использованием лингвистической экспертизы и информационных технологий. Депутаты при этом уверены, что, среди прочего, новый закон каким-то образом позволит повысить общий уровень грамотности россиян.
Любого лингвиста, да и просто образованного человека, такой подход неминуемо поставит в тупик. В любом языке есть иностранные заимствования и слова. В русском языке таковых – около 70 процентов. И даже если согласиться с нелепостью самой идеи ограничивать функциональность языка, с какого именно временного периода надо начинать отделять чисто русский язык от тлетворного иностранного влияния?
Эксперты говорят, что многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком прошлом, настолько им усвоены, что их происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа. В русском языке, хотя и в небольшой степени, есть заимствования из балтийских языков (например, янтарь), десятки слов из финно-угорской группы языков (например, сауна, которой наверняка пользуются и депутаты Госдумы). Скандинавизмы, грецизмы, латинизмы, арабизмы, тюркизмы, немецкое, английское влияние, любое…
В соцсетях уже успели вспомнить профессора Розенталя, знавшего 12 языков и являющегося автором высказывания о том, что во фразе «Я - студент филологического факультета Петербургского университета» только одно русское слово - я. Все остальные - заимствованные.
Не впервой
В версии российского закона «О государственном языке» от 2005 года уже был пункт, что в публичной коммуникации нужно избегать заимствований. Отслеживать соблюдение этой нормы должна была Федеральная антимонопольная служба. Однако о случаях, когда было бы обнаружено и зафиксировано хотя бы одно такое нарушение и виновные были бы призваны к ответу, ничего не известно.
За «неоправданное использование иностранных слов» в 2014 году, после оккупации Россией Крыма, в России даже хотели штрафовать на государственном уровне. Тремя годами позже на тот момент министр образования Ольга Васильева планировала исключить из российских школьных учебников такие заимствованные слова, как шопинг, паркинг, бизнес.
Дальше идей, идущих рука об руку с желанием чиновников выслужиться на фоне смены общеполитической обстановки, дело пока не пошло. Не ясно, насколько далеко депутаты зайдут теперь, когда во многих вопросах назад дороги нет.
Пока же ноу-хау вызывает ироничную реакцию в соцсетях, в том числе и в российском сегменте. «Надо сразу со слова "проект" начать. Пусть будет законочерновик», - предлагает один из пользователей Facebook. «Президент, сенат, министр, муниципалитет, полиция, и еще много иностранных слов запретят», - радуется другой. Третий на все сто согласен с переменами: «Давно пора ненавистное французское слово туалет заменить на родное уху слово сортир». Правда, говорят, что корни даже этого слова, столь любимого российским президентом слова, - увы, не русские.
Но пока и у народа, и у несчастных ученых, которым предстоит воплощать в жизнь фантазии законотворцев и отбирать правильные слова, есть время: в случае его принятия, закон вступит в силу с 1 января 2025 года.