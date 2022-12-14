Госдума избавит русский мир от президента

Соответствующий законопроект, который Госдуме настоятельно рекомендовал российский премьер Михаил Мишустин, уже принят в первом чтении. В пояснительной записке к документу за подписью премьера говорится, что новый нормативный акт «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Пока законопроект предусматривает, что «выражаться» не смогут представители власти и бизнеса, однако ко второму чтению комитет по культуре предложил распространить это требование и на СМИ.

В соответствии с законом, в стране появятся нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие приемлемые для существующей в России реальности рамки использования языка. Список разрешенных слов будут составлять на уровне правительства.

Полностью избавиться от иностранного влияния все же не получится, это понимают даже депутаты. Поэтому в законопроекте есть одно исключение: если понятия не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке, использовать их все же будет можно.

Исключения есть, но их нет

Списка исключений пока, конечно, нет. Но уже известно, что все тексты проектов нормативных актов будут проверяться с использованием лингвистической экспертизы и информационных технологий. Депутаты при этом уверены, что, среди прочего, новый закон каким-то образом позволит повысить общий уровень грамотности россиян.