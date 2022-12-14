Пожизненное за диверсию

Пожизненное заключение также предусмотрено за создание диверсионного сообщества. За участие нем будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за «пособничество в совершении диверсии» - от 10 до 20 лет.

Блок законопроектов, направленных «на защиту» России и граждан «от террористической и диверсионной угроз» разработан самим Володиным, всеми депутатам от «Единой России», а также руководителями других фракций.

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов - принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны.

Это общее мнение всех фракций Государственной Думы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», - подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

В конце октября в России первые возбудили уголовное дело о неисполнении приказа в военное время против военнослужащего-контрактника (ч. 2.1 ст. 332 УК). Этот состав преступления ввели в УК поправками от 24 сентября 2022 года, сразу после начала мобилизации в России.

Контрактник отказался от участия в боевых действиях. По вменяемой статье ему грозит от двух до трех лет лишения свободы.