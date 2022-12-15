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Райдма: поставки Киеву систем Patriot разобьют мечту Москвы об уставшем от войны Западе

Павел Соболев
, журналист
Райдма: поставки Киеву систем Patriot разобьют мечту Москвы об уставшем от войны Западе
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  • Иран пока помогает России, но с появлением у Украины систем Patriot поведение Ирана может измениться
  • Заявления российских политиков о новой волне мобилизации часто выглядят истерикой
  • Обучение мобилизованных россиян в Беларуси указывает на упадок российских военно-учебных центров

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по гособороне Мати Райдма (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся американских планов по поставкам Украине зенитно-ракетных систем Patriot, а также экстренного обучения российских военных, которое сейчас ведется на территории Беларуси.

- Си-эн-эн со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в администрации президента США сообщает, что Вашингтон готовится передать Киеву зенитно-ракетные системы Patriot. Решение может быть принято уже на этой неделе. Сколько установок сможет получить Украина, собеседники Си-эн-эн не сказали. Сколько таких систем прямо сейчас нужно Украине, чтобы стало возможным значительное изменение в войне в пользу Украины?

- У меня есть хорошее предчувствие по поводу этих сообщений, в том смысле, что я думаю, что этот очень важный шаг в оказании помощи Украине действительно будет реализован и Украина сможет получить еще более мощное оружие, чем то, что поставлялось ей до сих пор. И это оружие уже очень скоро начнет работать в интересах защиты Украины.

Однако масштабы этой войны таковы, что можно твердо сказать, что те количества систем Patriot, которые Украина получит от Вашингтона, не будут достаточными для того, чтобы сразу получить какое-то огромное преимущество. Однако важен будет сам факт, что такое очень специфическое и исключительно дорогое оборудование окажется в распоряжении украинских военных. Это оружие будет очень полезно для достижения тех целей, которые Украина себе поставила.

- Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку дронов на Киев и Киевскую область. Он сказал, что Россия задействовала 14 декабря в своей атаке на столичный регион тринадцать «шахедов». Все они были сбиты. Можно ли после новостей об ожидающихся поставках Киеву систем Patriot и других вооружений, в том числе систем ПВО, сказать, что России для продолжения терроризма против украинской энергосистемы одних иранских дронов будет недостаточно? И что даже баллистические ракеты, которые Россия тоже хочет получить от Ирана, при наличии у Украины систем Patriot будут куда менее эффективны?

- Я абсолютно уверен в том, что Россия сейчас очень активно ищет возможности получить оружие еще где-то, не только в Иране. Она обращается к тем странам, которые считает дружественными, и, конечно, просит оказать ей оружейную помощь.

Иран, к сожалению, продолжает выступать в роли союзника России. Поэтому в стратегическом смысле эти сообщения о возможности поставок Украине Patriot являются очень важными сигналами еще и для Тегерана, а также для Москвы. Отправляя такие системы Украине, США и другие западные страны очень ярко продемонстрируют, что западное сообщество по-прежнему остается непоколебимым в своей решимости помочь Украине отстоять свою независимость. Эти поставки убедительно покажут, что расчет России на то, что Запад устанет от войны, абсолютно безосновательный.

Ожидания того, что Запад перестанет помогать Украине, остаются несбыточными. Последние новости из Москвы свидетельствуют, что потихоньку и российскому руководству становится понятной тщетность таких надежд.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге для журналистов, что Россия может возобновить наступление на Украину в конце января или в феврале. По словам Кулебы, принимая во внимание мобилизацию, призыв и передвижения тяжелого вооружения внутри РФ, можно сказать, что россияне, скорее всего, сохраняют надежды на прорыв украинских линий обороны и продвижение вглубь Украины. Действительно ли мобилизация и призыв — достаточные меры для того, чтобы Россия могла рассчитывать на возможность нового эффективного наступления? Разве могут плохо обученные солдаты успешно наступать?

- Наблюдающаяся сейчас на фронте ситуация действительно показывает, что плохо обученные бойцы эффективно воевать не могут. Поэтому когда российские политики сейчас начинают говорить о скорой новой волне мобилизации, в этом чувствуется истерика. Разговорами о мобилизации российская сторона хочет создать впечатление, что ресурсов для продолжения войны у России еще навалом, и что Россия может добиваться успехов в этой войне.

Однако реальность говорит об обратном. Да, у России получается справляться с мобилизацией в армию сотен тысяч мужчин, но сами по себе числа и количества, пусть даже очень большие, не воюют. Украинская сторона противопоставляет этим числам свой профессионализм и свой дух.

Украинские воины очень мотивированы защищать свою родину, освобождать оккупированные территории, и эта мотивация дает украинцам очень большое преимущество в этой войне.

- Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры, направленные в Беларусь, проходят на полигонах этой страны интенсивную боевую подготовку. Ранее российское оборонное ведомство сообщало о тренировках на полигонах Беларуси российских танкистов, мотострелков, подразделений связи, радиоэлектронной борьбы и военных медиков. Действительно ли РФ может в ближайшее время предпринять наземную атаку на Украину с территории Беларуси? Или это больше похоже на дезинформационную кампанию с целью отвлечения сил ВСУ от южного и восточного фронтов?

- Наряду с тем, что это дезинформация, очень важно также подчеркнуть, что сам факт обучения российских мобилизованных на территории Беларуси красноречиво иллюстрирует крайне низкий уровень российских военно-учебных центров. То, что Россия использует ресурсы Беларуси для этих целей, очень ярко показывает, в каком упадке находится российская армия.

Если же посмотреть на то, что происходит сейчас в Беларуси, то мы можем фиксировать случаи движения тяжелой военной техники по направлению из Беларуси в Россию. На основании этих наблюдений можно сделать вывод, что все-таки значительных поводов для волнения по поводу попытки военного вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас не имеется.

Конечно, Беларусь будет предоставлять России возможности для ведения воздушной разведки. Беларусь будет по-прежнему служить плацдармом, с которого запускаются ракеты для нанесения ударов по энергетическим объектам Украины. Однако украинская армия очень хорошо понимает те опасности, которые исходят с территории Беларуси, и делает все для того, чтобы закрыть свое небо в этом районе. Чтобы защищать от ударов объекты своей энергетической инфраструктуры, в том числе — и в Западной Украине.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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