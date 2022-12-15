Райдма: поставки Киеву систем Patriot разобьют мечту Москвы об уставшем от войны Западе

- Си-эн-эн со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в администрации президента США сообщает, что Вашингтон готовится передать Киеву зенитно-ракетные системы Patriot. Решение может быть принято уже на этой неделе. Сколько установок сможет получить Украина, собеседники Си-эн-эн не сказали. Сколько таких систем прямо сейчас нужно Украине, чтобы стало возможным значительное изменение в войне в пользу Украины?

- У меня есть хорошее предчувствие по поводу этих сообщений, в том смысле, что я думаю, что этот очень важный шаг в оказании помощи Украине действительно будет реализован и Украина сможет получить еще более мощное оружие, чем то, что поставлялось ей до сих пор. И это оружие уже очень скоро начнет работать в интересах защиты Украины.

Однако масштабы этой войны таковы, что можно твердо сказать, что те количества систем Patriot, которые Украина получит от Вашингтона, не будут достаточными для того, чтобы сразу получить какое-то огромное преимущество. Однако важен будет сам факт, что такое очень специфическое и исключительно дорогое оборудование окажется в распоряжении украинских военных. Это оружие будет очень полезно для достижения тех целей, которые Украина себе поставила.