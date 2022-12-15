Студия Postimees: как изменится ход войны с получением Украиной систем Patriot?

- Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку дронов на Киев и Киевскую область. Он сказал, что Россия задействовала 14 декабря в своей атаке на столичный регион тринадцать «Шахедов». Все они были сбиты. Можно ли после новостей об ожидающихся поставках Киеву систем Patriot и других вооружений, в том числе систем ПВО, сказать, что России для продолжения терроризма против украинской энергосистемы одних иранских дронов будет недостаточно? И что даже баллистические ракеты, которые Россия тоже хочет получить от Ирана, при наличии у Украины систем Patriot будут куда менее эффекивны?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге для журналистов, что Россия может возобновить наступление на Украину в конце января или феврале. По словам Кулебы, принимая во внимание мобилизацию, призыв и передвижения тяжелого вооружения внутри РФ, можно сказать, что россияне, скорее всего, сохраняют надежды на прорыв украинских линий обороны и продвижение вглубь Украины. Действительно ли мобилизация и призыв — достаточные меры для того, чтобы Россия могла рассчитывать на возможность нового эффективного наступления? Разве могут плохо обученные солдаты успешно наступать?

- Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры, направленные в Беларусь, проходят на полигонах этой страны интенсивную боевую подготовку. Ранее российское оборонное ведомство сообщало о тренировках на полигонах Беларуси российских танкистов, мотострелков, подразделений связи, радиоэлектронной борьбы и военных медиков. Действительно ли РФ может в ближайшее время предпринять наземную атаку на Украину с территории Беларуси? Или это больше похоже на дезинформационную кампанию с целью отвлечения сил ВСУ от южного и восточного фронтов?