Порт Пярну ждет ледокол

Гендиректор Транспортного департамента Прийт Саук утвердил в качестве начала ледокольных работ на Пярнуском заливе в этом году 15 декабря, сообщается в пресс-релизе.

Координатор ледокольных работ Мартин Кааръярв пояснил, что из-за минусовой температуры воздуха на Пярнуском заливе сформировался лед, а из-за сильного ветра появились торосы. «Поэтому для судов с балластом осложнен доступ в Пярнуский порт. Долгосрочный прогноз погоды указывает на то, что сохранится минусовая температура воздуха, в этой связи пора приступить к ледокольным работам на Пярнуском и Рижском заливе», - сказал он.

Ледокольные работы будет проводить многофункциональное судно Транспортного департамента EVA-316, которое из-за плохих погодных условий достигнет района работ в пятницу. Кааръярв уточнил, что на Финском заливе ледокольные работы на данный момент не требуются, но департамент готов сразу же отреагировать, если эта потребность возникнет.

С 23 декабря вступают в силу дополнительные требования к посещающим Пярнуский порт судам. Суда должны обладать ледовым классом не менее 1C или аналогичным ледовым классом других классификаций. Мощность главной машины должна быть не менее 1600 киловатт.