Сегодня Рийгикогу принял проект изменений Закона о помощи жертвам, благодаря которому с 31 марта 2023 года улучшится доступность помощи жертвам насилия, преступлений или кризисных происшествий. Кроме того, система обращения за компенсацией жертвам преступлений станет понятнее.
Рийгикогу принял Закон о помощи жертвам
Чтобы восстановиться от травмы, жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении.
Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу высокого риска, с другими учреждениями и специалистами, оказывающими помощь.
При расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.
«Помощь жертвам – не просто финансовая компенсация или услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее».
В дальнейшем жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении. Чтобы повысить эффективность оказываемой помощи, Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу повышенного риска, с другими вспомогательными учреждениями и специалистами, а при начислении компенсаций не будут учитываться государственные пособия.
«Мы надеемся, что новый закон поможет большему количеству людей получить необходимую им помощь, – сказала руководитель отдела политики помощи жертвам в Министерстве социальных дел Кристийна Лухт. – К сожалению, до сих пор мы сталкивались с тем, что многие пострадавшие даже не знают, что им может быть оказана помощь, а когда они ее находят, то рассказывая о том, что с ними произошло, люди преуменьшают степень полученной травмы».
Ежегодно регистрируется около 16 000 случаев насилия в близких отношениях, при этом в службы поддержки обращается значительно меньше людей, чем жертв, существующих в обществе, согласно исследованиям и статистике. «Сексуальное насилие – скрытая проблема, исследования населения показывают гораздо большее количество жертв, чем официальная статистика. В тени остается и домашнее насилие. Поэтому мы решили обеспечить психологическую помощь, которая поможет для жертвам домашнего и сексуального насилия восстановиться после травмирующих событий, независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении», – добавила министр Рийсало.
В новом законе о помощи впервые сформулирован принцип кризисной помощь в случае сексуального насилия, услуга поддержки при работе с последствиями насилия, психосоциальную помощь в случае кризиса и базовая услуга помощи жертвам. Дополнены содержание и условия работы центра поддержки женщин, восстановительного правосудия и услуг, оказываемых жертвам торговли людьми, а также помощи в сфере душевного здоровья, поддерживающей восстановление после травмы.
Увеличение доступности помощи жертвам обойдется примерно в два миллиона евро в год. Новый Закон о помощи жертвам вступит в силу 31 марта 2023 года.