Мошенники выманивают деньги у людей, ожидающих посылок

«Если вы получили SMS о том, что вам нужно заплатить небольшую таможенную пошлину или плату за доставку, чтобы получить заказанную посылку с подозрительной ссылкой, это, скорее всего, мошенничество», - предупредила Пыхьяская префектура в социальных сетях.

Например, 46-летняя женщина, живущая в Виймси, недавно получила сообщение якобы от DHL, в котором говорилось, что она должна заплатить 1,99 доллара, чтобы получить свою посылку. Поскольку женщина действительно ожидала пару посылок из-за границы, она ввела данные своей кредитной карты по ссылке, пришедшей вместе с сообщением. Позже она увидела, что с ее счета было переведено 480 евро.