Коваленко-Кылварт: новый закон о памятниках позволит сносить здания

По словакам депутата парламента Анастасии Коваленко-Кылварт, непонятно, какую пользу принесет этот законопроект, и какую проблему он поможет решить. «Неужели кому-то кажется, что снос монументов и избавление от символики советского периода обогатит нашу культуру и восстановит историческую справедливость? C трудом верится, что частичный снос здания напротив универгмага "Стокманн", закрашивание потолочной росписи в театре "Эстония" и Центре русской культуры, удаление символики с кинотеатра "Сыпрус" повысят обороноспособность нашей страны», - сказала Коваленко-Кылварт.

«Одно только положение о возможности сносить здания, если запрещенную символику невозможно удалить, вызывает сомнения в адекватности законодательной инициативы», – подчеркнула депутат.

Коваленко-Кылварт отметила, что нет никаких сомнений в том, что этот законопроект направлен на эскалацию напряженности в обществе и его дальнейший раскол. «Это выгодно определенным политическим силам, однако для общества последствия будут исключительно негативными. Поэтому Центристкая партия против принятия данного законопроекта», – подчеркнула Коваленко-Кылварт.

В комиссию, которая будет создана для решения вопросов зданий и монументов, не планируют приглашать экспертов в области истории, культуры и архитектуры, добавила Коваленко-Кылварт. Зато, по ее словам, решать судьбу культурных объектов предоставят специалистам по безопасности и обороне.