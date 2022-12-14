Департамент транспорта предупреждает, что этим вечером к северу от линии Икла-Нарва состояние дорог ухудшится: покрытие будет скользким, а в Западной Эстонии пойдет ледяной дождь.
Скользкие дороги и ледяной дождь: Департамент транспорта обратился с важным напоминанием
Интенсивный снегопад затрудняет движение транспорта в Западной Эстонии и Пярнуском уезде. Снегопад и метель уже достигли Харьюмаа и Центральной Эстонии и продолжают двигаться в северо-восточном направлении.
В Западной Эстонии и на островах к вечеру пойдет мокрый снег, местами дождь, а также ледяной дождь. К северу от линии Икла-Нарва дорожные условия ухудшатся, покрытие будет скользким.
Температура воздуха во многих частях Западной Эстонии поднимется выше нуля, на востоке останется ниже нуля. На островах и в районе Рижского залива порывы ветра будут достигать 23 м/с, на дорогу могут попасть упавшие деревья и ветки. Дождь постепенно ослабеет только к утру.
Департамент транспорта напоминает, что водители должны ездить на технически исправных и подготовленных к зимнему сезону автомобилях, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям. Максимально допустимая скорость не является обязательной!