Скользкие дороги и ледяной дождь: Департамент транспорта обратился с важным напоминанием

Интенсивный снегопад затрудняет движение транспорта в Западной Эстонии и Пярнуском уезде. Снегопад и метель уже достигли Харьюмаа и Центральной Эстонии и продолжают двигаться в северо-восточном направлении.

В Западной Эстонии и на островах к вечеру пойдет мокрый снег, местами дождь, а также ледяной дождь. К северу от линии Икла-Нарва дорожные условия ухудшатся, покрытие будет скользким.

Температура воздуха во многих частях Западной Эстонии поднимется выше нуля, на востоке останется ниже нуля. На островах и в районе Рижского залива порывы ветра будут достигать 23 м/с, на дорогу могут попасть упавшие деревья и ветки. Дождь постепенно ослабеет только к утру.