Союзы родителей: даже если ребенок хочет сделать прививку, нельзя нарушать родительский запрет

По их мнению, недопустимо, чтобы профессиональные интересы школьных медсестер и работников профсоюзов защиты детей ставились в стране на первое место в вопросах жизни и здоровья детей, а родители низводились до уровня инкубатора.

Кроме того, в организациях не согласны с тем, что положения закона должны быть согласованы на основе целей JOKK. «Для нас, родителей, важна содержательная сторона законов. Поскольку мы считаем Эстонскую Республику демократической, цивилизованной страной, в этой стране также должны уважаться семейные ценности. Семья должна быть священна и неприкосновенна. Начиная с семьи и говоря о родителях только с принципов JOKK, мы нарушаем важные границы. Раздавливая семью, ее ценности, традиции и убеждения, катком состряпанных законов, мы разрушаем этические границы между технократическим и человеческим», – говорится в обращении профсоюзов.

«Мы не принимаем ни в какой редакции законы, которые дают школьным медсестрам право вакцинировать детей против воли их родителей», – подчеркнули в профсоюзах. – Мы требуем, чтобы был написан новый законопроект: если законный представитель отказывается, поставщик школьных медицинских услуг не может вакцинировать несовершеннолетнего, даже если последний изъявит желание сделать это», – требуют ассоциации родителей.