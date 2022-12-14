Некоммерческие организации Mõttekoda Terve Laps –Terve Ühiskond (аналитический центр «Здоровый ребенок – здоровое общество»), Представительная палата по вопросам образования, Laste Tervise ja Heaolu Kaitseks («В защиту здоровья и благополучия детей») и Союз родителей Эстонии считают, что в постановление министра здравоохранения и труда следовало бы внести предложение о том, что если родитель против вакцинации, ребенка нельзя прививать даже тогда, когда он сам изъявляет желание.
Союзы родителей: даже если ребенок хочет сделать прививку, нельзя нарушать родительский запрет
«Мы благодарны за то, что в знак рождественского мира проект поправок к положениям "Деятельность медсестры по оказанию школьной медицинской помощи и требования ко времени, объему, доступности и месту деятельности медсестры" и "План иммунизации" – которые планируют отобрать у родителей право нести ответственность за здоровье своего ребенка – отложили до нового года», – написали организации.
Союзы заявляют, что обеспокоены вчерашними событиями, которые начались после отправки публичного обращения в Национальное собрание и государственные учреждения.
«Вчера, 13 декабря, в социальной комиссии обсуждались недостатки проекта постановления, после чего комиссия приняла решение отложить принятие постановления. Однако 3000 родителей, присоединившихся к общественному обращению на сегодняшний день, обиделись не на плохие формулировки регламента или нестыковки в законодательстве, а на принципиальные упущения и игнорирование ценностей со стороны наших законодателей», – написали союзы.
Наблюдая за сообщениями в СМИ, им кажется, что в плане нет существенных изменений, и что нет и намерения включать родителей в качестве заинтересованной группы в обсуждение. «Предлагаемое изменение в любой формулировке создает нарушение родительских прав. Мы считаем, что пришло время открыть дискуссию для решения этой проблемы с привлечением родителей как важной заинтересованной группы», – подчеркивают в объединениях.
«Мы ни в какой формулировке не принимаем предоставленное школьным медсестрам право оценивать способность несовершеннолетнего принять взвешенное решение в конкретных медицинских вопросах. Ни одного предписания или руководства недостаточно для того, чтобы дать возможность рядовому работнику со средним образованием самостоятельно провести анализ пользы и рисков вакцинации с точки зрения здоровья (что до сих пор не в состоянии сделать все органы нашей страны), – говорят в объединениях родителей.
По их мнению, недопустимо, чтобы профессиональные интересы школьных медсестер и работников профсоюзов защиты детей ставились в стране на первое место в вопросах жизни и здоровья детей, а родители низводились до уровня инкубатора.
Кроме того, в организациях не согласны с тем, что положения закона должны быть согласованы на основе целей JOKK. «Для нас, родителей, важна содержательная сторона законов. Поскольку мы считаем Эстонскую Республику демократической, цивилизованной страной, в этой стране также должны уважаться семейные ценности. Семья должна быть священна и неприкосновенна. Начиная с семьи и говоря о родителях только с принципов JOKK, мы нарушаем важные границы. Раздавливая семью, ее ценности, традиции и убеждения, катком состряпанных законов, мы разрушаем этические границы между технократическим и человеческим», – говорится в обращении профсоюзов.
«Мы не принимаем ни в какой редакции законы, которые дают школьным медсестрам право вакцинировать детей против воли их родителей», – подчеркнули в профсоюзах. – Мы требуем, чтобы был написан новый законопроект: если законный представитель отказывается, поставщик школьных медицинских услуг не может вакцинировать несовершеннолетнего, даже если последний изъявит желание сделать это», – требуют ассоциации родителей.
Министерство социальных дел развития: планов вакцинации от Covid-19 в школах нет
На прошлой неделе Министерство социальных дел направило на согласование два постановления по вакцинации, одним из которых уточняется организация вакцинации в школе, а изменения во втором постановлении в первую очередь связаны с передачей задач по организации вакцинации от Департамента здравоохранения в Больничную кассу.
В то же время, вакцины против Covid-19 будут добавлены в государственный план иммунизации, чтобы в 2023 году их также можно было бесплатно предлагать людям из группы риска заболевания. Вакцинация против Covid-19 в школах не планируется.
Школьная вакцинация касается вакцины против эпидемического паротита (свинки), кори и краснухи для 13-летних, вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша для 15–17-летних и вакцины против ВПЧ для 12-летних. В исключительных случаях вакцинация предусмотрена и для детей, опоздавших с дошкольными прививками.
Поправка к постановлению предусматривает, что если учащийся хочет сделать прививку, но хотя бы один из родителей не поддерживает ее, школьная медсестра может оценить способность учащегося рассуждать и сделать прививку учащемуся, ответственно взвесив все за и против, по его собственному усмотрению. Это то же самое, что сейчас делает семейный врач.