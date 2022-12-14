Эстония продолжит компенсировать лечение раненых на войне в Украине

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что необходимость помощи раненым на войне сохранится и в 2023 году, потому что боевые действия в Украине продолжатся и в следующем году.

Если в этом году, по прогнозам, в Эстонию прибудет до 5-ти нуждающихся в медицинской помощи, то в следующем году Эстония сможет помочь уже 30-ти. Потребность, безусловно, больше, но, исходя из ресурсов больничной сети Эстонии, возможность оказания дополнительной помощи ограничена, говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно законопроекту, и в 2023 году лечебным учреждениям и службам скорой медицинской помощи через Больничную кассу также будут возмещены как расходы на медицинскую транспортировку раненых на войне в Украине, направленных в Эстонию на лечение, так и расходы, связанные с оказанием медицинских услуг, включая расходы на реабилитацию.

В августе фонду Больничной кассы из средств дополнительного бюджета было выделено 3 млн евро на транспортировку и лечение раненых на войне в Украине. Из них Больничная касса рассчитывает использовать до конца 2022 года 400 000 евро, в бюджет 2023 года на те же цели планируется перечислить 2,6 млн евро.